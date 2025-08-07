Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге нашли мёртвыми двух детей и их мать
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Сегодня утром, 10 августа, в квартире на улице Бардина в Екатеринбурге обнаружили тела двух детей — девятилетнего мальчика и трёхлетней девочки, а также их 49-летней матери. Как сообщает полиция, по предварительной версии, женщина сначала убила детей, а затем покончила с собой.
Сигнал в экстренные службы поступил в 06.48. В полицию позвонила бабушка, мать погибшей женщины. Она рассказала, что дочь не выходит на связь и может «наломать дров» из-за депрессии. Когда бабушка открыла квартиру своими ключами, внутри сотрудники обнаружили тела детей и женщины. Дети лежали на детской кровати, их мать — на полу на кухне. В квартире не нашли следов ограбления.
По информации следствия, семья не состояла на учёте в полиции и у психиатров. Старший ребёнок учился в третьем классе и хорошо занимался, младшая девочка посещала детский сад. Женщина работала врачом в одной из больниц Екатеринбурга.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек, в том числе малолетних. Сейчас следователи и полиция опрашивают свидетелей, назначают экспертизы и выясняют причины трагедии.
