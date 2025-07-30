Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после подделки решения жильцов о выборе УК
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском после прокурорской проверки выяснилось, что решение жильцов многоквартирного дома на Лечебной, 7 о выборе ООО «УК «Урал» в качестве управляющей компании было подделкой.
Как сообщили в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, собрание собственников якобы прошло в период с 20 по 28 июня 2025 года. На деле же жильцы не встречались, ничего не обсуждали и не подписывали. Однако в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области были поданы протокол, листы голосования с решением и другие документы, необходимые для внесения изменений в лицензию на обслуживание дома.
После проверки было установлено, что все документы были подделаны.
После передачи материалов проверки в МО МВД России «Каменск-Уральский» было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ –«использование заведомо подложного документа».
«Общее собрание собственников помещений по вопросу выбора управляющей организации фактически не проводилось, подписи, поставленные на листах голосования, являются поддельными и не принадлежат собственникам жилых помещений»,
– говорится в сообщении ведомства.
