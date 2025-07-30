Возрастное ограничение 18+

В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после подделки решения жильцов о выборе УК

15.14 Пятница, 8 августа 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском после прокурорской проверки выяснилось, что решение жильцов многоквартирного дома на Лечебной, 7 о выборе ООО «УК «Урал» в качестве управляющей компании было подделкой.

Как сообщили в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, собрание собственников якобы прошло в период с 20 по 28 июня 2025 года. На деле же жильцы не встречались, ничего не обсуждали и не подписывали. Однако в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области были поданы протокол, листы голосования с решением и другие документы, необходимые для внесения изменений в лицензию на обслуживание дома.

После проверки было установлено, что все документы были подделаны.

«Общее собрание собственников помещений по вопросу выбора управляющей организации фактически не проводилось, подписи, поставленные на листах голосования, являются поддельными и не принадлежат собственникам жилых помещений»,

– говорится в сообщении ведомства.


После передачи материалов проверки в МО МВД России «Каменск-Уральский» было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ –«использование заведомо подложного документа».

Юлия Медведева
