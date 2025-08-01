Возрастное ограничение 18+
Почти половина преступлений в Свердловской области связана с хищениями
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Почти половина преступлений, которые были зарегистрированы в Свердловской области с января по июнь, связаны с хищением. Об этом следует из статистической отчетности за первое полугодие, которую накануне опубликовала региональная прокуратура.
Так, в области было зарегистрировано 11 365 случаев хищения чужого имущества. Это 47,2% от всех преступлений. Среди них 54,7% приходится на кражи, 35,3% – на мошенничество, 2% – грабежи, 0,6% разбои.
Отдельно отмечается, что с использованием информационных технологий было совершено 8 061 – это 33,3% от всех зарегистрированных преступлений. Это лишь на 0,7% меньше, чем было в прошлом году. Тогда зарегистрировали 8 007 таких хищений.
Из общего числа совершивших преступления лиц более половины – 55,8% – не имеют постоянного источника дохода, а 0,7 % – полностью безработные.
Всего на территории Свердловской области было зарегистрировано 24 060 преступлений, что также на 0,7% меньше, чем в минувшем году. Также на 6,5% и на 6,1% сократилось количество преступлений средней тяжести и тяжких соответственно, и, напротив, на 30,1% выросло число особо тяжких преступлений. Количество преступлений небольшой тяжести выросло на 2,8%.
Кроме этого, на 11,1% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 25,6% – случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В то же время на 111,2% выросло число преступлений коррупционной направленности, и на 0,6% – экономической.
