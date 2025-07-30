Возрастное ограничение 18+
За разбитые окна в опорном пункте полиции в Верхней Пышме задержали 18-летнего парня
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме 18-летнего молодого человека подозревают в совершении необдуманного поступка на нетрезвую голову. По версии следствия, 28 июля 2025 года парень перебрал со спиртным и пошёл бросать камни в окна опорного пункта участковых полиции.
Как рассказал пресс-секретарь свердловского глава МВД Валерий Горелых, вандала задержали по «горячим следам» после просмотра записей с камер видеонаблюдения.
Молодому человеку было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167) и вандализм (ч. 1 ст. 214 УК РФ).
«Фигурантом оказался местный житель, 2006 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Вероятнее всего, непосредственной причиной столь необдуманного поступка стало злоупотребление алкоголем»,
– предположил полковник Горелых.
