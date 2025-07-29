В Серовском районе присяжные оправдали обвиняемого в убийстве

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серовский районный суд вынес оправдательный приговор 34-летнему Алексею Скрицкому, которого обвиняли в убийстве своей сожительницы. На такой итог суда повлияло решение присяжных.Согласно версии следствия, преступление было совершено ночью 11 февраля 2023 года. Тогда, как утверждало обвинение, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной, после чего нанёс ей несколько ударов по голове и телу, а затем добил молотком.Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Несмотря на предоставленные прокуратурой доказательства, присяжные не усмотрели в действиях Скрицкого состава преступления. Вердикт был единогласным: «невиновен».На основании этого решения суд постановил оправдательный приговор. Подсудимому разъяснено право на реабилитацию — в том числе право на восстановление доброго имени, компенсацию судебных издержек и возможного морального вреда. Но приговор пока не вступил в законную силу и прокуратура вправе обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.