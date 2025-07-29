Возрастное ограничение 18+

В Серовском районе присяжные оправдали обвиняемого в убийстве

20.59 Четверг, 7 августа 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Серовский районный суд вынес оправдательный приговор 34-летнему Алексею Скрицкому, которого обвиняли в убийстве своей сожительницы. На такой итог суда повлияло решение присяжных.

Согласно версии следствия, преступление было совершено ночью 11 февраля 2023 года. Тогда, как утверждало обвинение, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной, после чего нанёс ей несколько ударов по голове и телу, а затем добил молотком.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Несмотря на предоставленные прокуратурой доказательства, присяжные не усмотрели в действиях Скрицкого состава преступления. Вердикт был единогласным: «невиновен».

На основании этого решения суд постановил оправдательный приговор. Подсудимому разъяснено право на реабилитацию — в том числе право на восстановление доброго имени, компенсацию судебных издержек и возможного морального вреда. Но приговор пока не вступил в законную силу и прокуратура вправе обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
