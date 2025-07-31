Возрастное ограничение 18+
Жителя Алапаевска обвинили в убийстве отца-бизнесмена
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
В Алапаевске местного жителя обвиняют в убийстве собственного отца. Следствие считает, что он зарезал родителя во время конфликта.
По данным СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошёл 1 августа 2025 года в жилом доме на улице Защиты, где потерпевшему нанесли ножевые ранения, от которых он впоследствии скончался. После осмотра места происшествия, изъятия вещественных доказательств и изучения записей наружного наблюдения по подозрению в убийстве был задержан ранее не судимый сын погибшего. Он свою вину признал, заявили в СК
Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство». Другие детали произошедшего следователи раскрывать не стали.
Сейчас алапаевец находится в СИЗО. Ленинский районный суд Екатеринбурга, рассматривавший ходатайство следователя об избрании меры пресечения, постановил поместить фигуранта дела под стражу до 1 октября 2025 года включительно, сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области.
По данным Е1.ru речь идёт о 67-летнем предпринимателе Мурате Бадртдинове и его 30-летнем сыне Анатолии, которому сейчас вменяют убийство. Родные считают, что несмотря признание вины, Анатолий не виновен.
