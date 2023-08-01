Судебная ошибка спасла рецидивиста из Сухого Лога от справедливого наказания

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Чуть больше 1 года принудительных работ получил в качестве наказания ранее неоднократно судимый разбойник за новую попытку ограбления. Неправильная квалификация деяния осуждённого спасла его от более сурового наказания, — считает адвокат потерпевшей.Дмитрий Хорьков — человек, которого ранее уже судили за серию грабежей, разбоев и изнасилования. На новое преступление он пошёл в январе этого года. В жертву он себе выбрал одинокую женщину, которая после вечерней смены торопилась домой к мужу и четырём детям. На ночной улице Хорьков напал на неё сзади, матерился и требовал деньги. Когда женщина попыталась вырваться, он начал бить её и душить. А в какой-то момент потащил в более укромное место. И кто знает, что бы он там сделал, если бы потерпевшей не удалось-таки вырваться из его цепких лап и поднять шум.Вряд ли кому-то покажется, что 1 год и 2 месяца принудительных работ — достойное наказание за подобные деяния, да ещё для рецидивиста, явно не собирающегося хоть когда-то вставать на путь исправления. Однако, Сухоложский городской суд вынес именно такой приговор по данному делу. А всё потому, что судили Хорькова только по относительно «мягким» статьям — за нанесение побоев и угрозу убийством. А вот разбой или хотя бы покушение на грабёж с применением насилия вменить ему «забыли».Адвокат потерпевшей Владислав Идамжапов считает, что имела место ошибка со стороны органа следствия, впоследствии не исправленная прокуратурой и судом. Но есть шанс исправить её в суде высшей инстанции — в Свердловский областной суд уже подана апелляционная жалоба.«Фактически сокрыто тяжкое преступление. Надеюсь прокуратура области обратит внимание на это дело», — говорит адвокат Владислав Идамжапов. Вместе со своим доверителем Татьяной Батенёвой он намерен настоять на отмене несправедливо мягкого приговора серийному преступнику и добиться для Хорькова продолжительного лишения свободы. Хотя бы для того, чтобы честные труженицы не боялись после тяжёлых смен на заводе возвращаться домой к своим семьям.