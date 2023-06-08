Похитителя природного газа будут судить в Первоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Чужой природный газ на сумму более 53 тысяч рублей украл владелец частного дома в посёлке Билимбай. Об этом говорят материалы угоовного дела, которые поступили из прокуратуры Первоуральска в местный суд.К двухэтажному дому уже был проведён газопровод низкого давления, и вполне легальный. Но собственник жилья, 55-летний мужчина захотел получать газ даром. Для этого он нанял умельца, чтобы тот проложил к строению вторую подземную ветку от основного газопровода. Из этой тайной, хитро замаскированной линии обвиняемый бесплатно качал газ с августа по ноябрь 2022 года. Таким образом, жертвой хищения природного газа стало юрлицо, акционерное общество «ГАЗЭКС».Как поясняет прокуратура Свердловской области, судить похитителя газа будут по пункту «б» части 3 статьи 158 УК РФ. Кодекс за кражу из газопровода предлагает широкий спектр наказаний — штрафы, принудительные работы, ограничение и лишение свободы.