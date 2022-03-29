На Урале задержаны подозреваемые в мошенничестве при обналичивании средств маткапитала

14.51 Вторник, 5 апреля 2022
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
В Свердловской области задержали подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Подозреваемых в мошенничестве задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. По предварительной информации, злоумышленники с 2015 года действовали на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов.

– Они привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами маткапитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа. На счета получателей поступали деньги, которые они передавали участникам группы. Затем на обладателей средств материнского капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых была значительно ниже заявленной, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Затем подавались документы в отделения Пенсионного фонда РФ для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Выплаченные деньги распределялись между соучастниками.

Следователем Следственной части ГСУ свердловского главка МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ.

По данным Ирины Волк, проведено 19 обысков. При силовой поддержке росгвардейцев полицейские задержали пятерых участников группы. Двое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По предварительным подсчетам, ущерб от их действий превышает 250 миллионов рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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