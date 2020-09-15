Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти

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Свердловский областной суд оставил под стражей фигуранта дела о вымогательстве Айказа Манукяна, который вместе с сообщниками оказывал давление на предпринимателя из Сысерти, занимающегося похоронным бизнесом. Об этом корреспонденту veved.ru сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.Напомним, что ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал четверых человек по делу о захвате рынка ритуальных услуг в Сысерти – Романа Короткова, Александра Саулина, Айказа Манукяна и Александра Этвиша. Роман Коротков не стал обжаловать решение об аресте, в отношении других трех фигурантов вышестоящая инстанция оставила решение без изменений. В СИЗО фигуранты дела будут находиться до 20 октября.Предполагаемые захватчики рынка ритуальных услуг Сысерти, задержанные оперативниками ОБОП ГУ МВД России по Свердловской области, обвиняются по ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ («Принуждение к отказу от совершения сделки организованной группой»).