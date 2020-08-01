Анонсы
18:43 | 12.08.2020
Анонсы событий на 13 августа
Начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и руководитель направления департамента прикладных проектов Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Федоров поделятся подробной информацией о старте учебного года 2020/2021 в школах Екатеринбурга, расскажут о программе мероприятий в День знаний, в частности проинформируют о линейках и классных часах для детей в этот день, обсудят возможность перевода учеников на дистанционное обучение, огласят данные о мерах безопасности в школах в новом учебном году, также поделятся статистикой по количеству екатеринбургских учеников, которые отправятся за парты 1 сентября. Также спикеры проинструктируют родителей школьников о записи детей в секции через сайт Госуслуг.
Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал.
10:30 Интерфакс-Урал. Пройдет онлайн пресс-конференция, посвященная реновации центра Екатеринбурга.
Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке https://interfaxru.zoom.us/meeting/register/tJApdeCsqTsqGdfVwnJJ6K68YYisXR_SXnZv Персональная ссылка для подключения придет вам по почте. Журналисты смогут писать вопросы в чат вебинара. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале Интерфакса https://youtu.be/9nJVkWc3o2s
Участники пресс-конференции:
Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель России, председатель комитета по строительству СОСПП;
Михаил Вяткин, заслуженный архитектор России, член правления Свердловской организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»;
Никита Демидов, архитектор бюро «Гордеев-Демидов».
Вопросы пресс-конференции:
-Нужна ли Екатеринбургу реновация и какой она должна быть? Какие проекты предлагают сегодня застройщики, архитекторы,эксперты строительной отрасли?
-Какой накопленный опыт в обновлении облика районов в Екатеринбурге эксперты считают наиболее удачным?
-Какие изменения в законах и нормировании необходимы сегодня для реализации проекта реновации центра города?
-Строительная отрасль получила государственную поддержку в период пандемии: как это отразилось на темпах строительства и состоянии отрасли? В каком состоянии оказались новые проекты застройщиков?
-Как обновить центр города, сохранив его исторический облик? Мнение экспертов.
11:00 ТАСС-Урал. Состоится пресс-конференция, посвященная программе мероприятий Дня города.
15 августа 2020 года Екатеринбургу исполнится 297 лет со дня основания города.
Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков, рок-музыкант, почетный гражданин Екатеринбурга Владимир Шахрин, директор общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург" Светлана Петракова и победительница конкурса "Мисс Екатеринбург" 2019 года Виктория Вершинина сообщат программу праздничных мероприятий ко дню Екатеринбурга, поделятся информацией о формате их проведения, огласят площадки и творческие коллективы.
Уважаемые коллеги! Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал.
12:00 ТАСС-Урал. Состоится пресс-конференция, посвященная трудовой занятости населения и мерам социальной поддержки в Свердловской области.
Как ранее сообщали корреспонденты ТАСС, по оценке Минтруда, ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в июле - августе составит порядка 3 млн человек.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова оценят текущую ситуацию на рынке труда Свердловской области, разъяснят действующие меры поддержки для граждан, в частности алгоритм выплат пособий по безработице, назовут сферы бизнеса, где за последнее время произошли массовые высвобождения работников, также обозначат ход реализации национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Демография" в Свердловской области.
13:00 ТАСС-Урал. Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского УФАС России в первом полугодии 2020 года.
Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов расскажет об итогах работы Свердловского УФАС России в первом полугодии 2020 года, озвучит статистику по количеству и результатам рассмотрения обращений и нарушений, огласит динамику цен на продовольственные и непродовольственные товары в Свердловской области, даст оценку ситуации с ненадлежащей рекламой в регионе, а также ситуации по выявлению картельных сговоров, поделится информацией о наиболее значимых делах Управления по каждому виду контроля за истекший период, обозначит перспективы работы ведомства во втором полугодии 2020 года.
Уважаемые коллеги! Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал.
© «Вечерние ведомости»
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