Анонсы событий на 23 июня

20:42 | 22.06.2020

9:30 Екатеринбургская гимназия № 2 (пер. Пестеревский, 3). Состоится презентация пункта проведения ЕГЭ. Отметим, что 23 июня пройдет региональная тренировка организаторов ЕГЭ, в ходе которой будет отрабатываться процедура проведения аттестации.

Представителям СМИ расскажут о том, как будет осуществляться допуск и рассадка сдающих ЕГЭ, как будут работать организаторы экзамена. Также журналисты смогут увидеть, как оборудован ППЭ для того, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических и технологических требований к проведению экзамена.

Участие в мероприятии примет первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева и начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

Напомним, основной этап Единого государственного экзамена начнется 29 июня. Согласно единому расписанию ЕГЭ, 29 и 30 июня будут тренировочными – в эти дни в школах пройдут финальные проверки готовности к аттестации. 3 июля начнется сдача экзаменов – первыми дисциплинами в расписании стали география; литература; информатика и ИКТ.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пер. Банковский, д. 3 / пер. Театральный, д. 4, 547). Очередное заседание гордумы Екатеринбурга.



10:00 Начнется онлайн брифинг заместителя директора муниципального учреждения «Столица Урала» Евгения Кисеева и исполнительного директора агентства «Коннект» Ильи Абрамова, посвященный проведению в Екатеринбурге фестиваля уличного искусства. На брифинге будут озвучены сроки проведения фестиваля, организаторы расскажут, как идет подготовка к его проведению и ответят на вопросы журналистов.



11:00 Центр документации общественных организаций Свердловской области (Пушкина, 22). Состоится презентация экспозиции архивных документов, свидетельствующих о том, как более ста лет назад шла работа над Конституцией РСФСР и уже более четверти века назад – над Конституцией Российской Федерации.

Откроет экспозицию директор Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, о собранных документах расскажет заместитель директора Центра документации общественных организаций Свердловской области Владимир Каплюков.

В экспозицию вошли документы из фондов Государственного архива Российской Федерации, Центра документации общественных организаций и Государственного архива Свердловской области. Например, это копии полученных из Государственного архива РФ конституционных актов и их проектов с личными подписями Якова Свердлова, Иосифа Сталина, Леонида Брежнева и других видных политических деятелей советского периода отечественной истории. В экспозиции также документы, которые отражают работу жителей Свердловской области над проектом Конституции Российской Федерации.



12:00 Интерфакс-Урал. Пройдет пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского полумарафона “Забег.РФ”.

Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке https://interfaxru.zoom.us/meeting/register/tJAud-GvrzwoGtNpyKwbgfDo4JcEe6F1CX-7 Персональная ссылка на онлайн придет вам по почте. Журналисты смогут писать вопросы в чат вебинара.



13:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная разъяснению поправок в Конституцию РФ.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова даст разъяснение поправок в Конституцию РФ, расскажет подробнее о ходе подготовки изменений, а также ответит на интересующие вопросы, касающиеся процедуры голосования.

Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.



13:00 Администрация Екатеринбурга. Состоится брифинг Главы Екатеринбурга Александра Высокинского и Председателя Екатеринбургской городской Думы Игоря Володина, посвященный итогам обсуждения в Гордуме отчета Главы Екатеринбурга за 2019 год.



14:00 Эксперты ИННОПРОМ ONLINE обсудят векторы развития цифровой инфраструктуры.

Представители органов власти и бизнеса ответят на вопросы: какие цифровые продукты в области обработки и хранения данных и решений для математического моделирования будут востребованы промышленностью, какие цифровые продукты отвечают современным требованиям импортозамещения, как новые вызовы влияют на инфраструктурные и иные технологические решения.

Участвуют: директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождев, исполнительный партнер Gartner в России Максим Григорьев, генеральный директор «Русатом – Цифровые решения» Вера Гурова, главный инженер – заместитель начальника отделения РФЯЦ-ВНИИТФ Сергей Акулов, руководитель проектного офиса ЦОД и цифровых продуктов, АО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Немченков, начальник отдела Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Роман Королев, директор по информационным технологиям АО «Росгеология» Павел Соловьев, президент «Ассоциации участников отрасли центров обработки данных» Игорь Дорофеев, директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Напомним, INNOPROM ONLINE – интернет-проект организаторов международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Каждую неделю эксперты ИННОПРОМ – представители власти и руководители российских и международных компаний в онлайн-режиме обсуждают с профессиональной аудиторией новую реальность, обмениваются опытом и знаниями для лучшего понимания происходящего и ускоренной перестройки. 27 мая в работе площадки принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



16:30 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится открытие центра общественного наблюдения. Планируется, что участие в мероприятии примут председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Журналистам будут продемонстрированы мобильные пункты наблюдения – автобусы со спецсимволикой, call - центр наблюдателей. Сразу после презентации ЦОНа запланирован пресс-подход основных спикеров, которые расскажут о готовности организации общественного наблюдения при проведении Общероссийского голосования в Свердловской области. Затем в Центре общественного наблюдения пройдет первая рабочая встреча с участием представителей общественных организаций и политических партий, задействованных в наблюдении за процессом голосования.

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