Анонсы
18:24 | 18.06.2020
Анонсы событий на 19 июня
В мероприятии примут участие руководитель регионального оператора в Западном кластере Свердловской области (ООО «ТБО «Экосервис») Радик Хисамутдинов и представители полигона Ревды (ООО «Горкомхоз»).
Время и место сбора журналистов: 19 июня в 09.30 на въезде в Первоуральск (возле кафе «У Али»)
12:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних граждан в Свердловской области.
Директор департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, старший инспектор по особым поручениям Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина расскажут об основных изменениях летней кампании по трудоустройству подростков из-за пандемии коронавируса, о предъявляемых к работодателям требованиях приема детей на работу, о средней сумме заработка, сообщат статистику занятых несовершеннолетних граждан в Свердловской области, перечислят самые популярные направления работы для подростков летом 2020 года, обсудят меры поддержки работодателей, трудоустраивающих подростков на время каникул, а также меры профилактики возможных нарушений со стороны работодателей.
Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.
13:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная Дню кинолога.
21 июня в России ежегодно отмечают день кинолога.
Начальник Центра кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции Евгений Узянов и руководитель екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ РФ Яна Сикорская расскажут об особенностях работы служб кинологов в Свердловской области, о задачах, которые ежедневно выполняют служебные собаки, а также подведут итоги работы кинологических служб за 2019 год и первое полугодие 2020 года.
Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.
14:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная Дню медицинского работника и волонтерскому проекту скорой психологической помощи "МыРядом2020".
Волонтерский проект скорой психологической помощи "МыРядом2020" был создан в марте этого года для поддержки медиков. Сейчас к волонтерскому движению присоединились более двухсот специалистов: все специалисты имеют опыт психологического консультирования, отдельно выделены кризисные психологи, которые работают с экстренными заявками.
Психолог, кандидат психологических наук, инициатор и организатор волонтерского проекта скорой психологической помощи "МыРядом2020" Надежда Сафьян и врач-психиатр, стратегический партнер проекта "МыРядом2020" Константин Баранников расскажут об идее создания проекта скорой психологической помощи для медиков и последующей его реализации для всех категорий пациентов, сообщат о географии онлайн-консультаций, а также поделятся информацией о количестве волонтеров, режиме и специфике их работы.
День медицинского работника в 2020 году отмечается 21 июня.
Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.
© «Вечерние ведомости»
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