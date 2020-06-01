Анонсы событий на 18 июня

18:39 | 17.06.2020

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная возобновлению сезона Российской премьер-лиги.

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов расскажет о подготовке команды к возобновлению сезона Российской премьер-лиги, поделится информацией о трудностях, с которыми столкнулся клуб при организации матчей, предупредит об ограничениях для болельщиков на "Екатеринбург-Арене", в связи с повышенными мерами безопасности, также озвучит основные планы футбольного клуба на оставшийся сезон.

Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная запуску проекта онлайн-карты нарушений на территории Свердловской области.

Проект "Народный контроль" партии Единая Россия направлен на повышение уровня информированности граждан в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, а также на продвижение современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.

Член Генерального совета партии "Едина Россия", депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, федеральный координатор партпроекта "Народный контроль" Анна Кувычко, секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий и региональный координатор партпроекта "Народный контроль" в Свердловской области Дмитрий Чукреев расскажут об онлайн-карте нарушений на территории Свердловской области, объяснят, как и какие нарушения можно отметить на этой карте, поделятся информацией о межведомственном взаимодействии и реагировании госструктур на обращения граждан, а также сообщат о реализации партийного проекта "Народный контроль" на территории региона.

Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.



14:00 Больница №6 (ул. Серафимы Дерябиной, 38, А). Свердловские производители поздравят врачей больницы №6 Екатеринбурга, в которой лечат пациентов с COVID-19, c наступающим Днем медицинского работника и вручат продуктовые наборы – свежие овощи, сыры, колбасные изделия, выпечку, – одним словом, все то, что украсит праздничный стол. День медицинского работника отмечается в России в третье воскресенье июня и в этом году приходится на 21 июня.

Производители выразят слова благодарности медицинским работникам. Встречать гостей будут доктора.

С марта 2020 года больница №6 полностью перепрофилирована для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и в настоящий момент оказывает медицинскую помощь только по этому профилю. В больнице работает около тысячи сотрудников.

Как рассказали в министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области, всего собрано 1200 наборов, которые будут вручены врачам екатеринбургских и областных больниц, работающих с COVID-пациентами.

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