Анонсы событий на 7 апреля

18:36 | 6.04.2020

11:00 ТАСС-Урал. Состоится пресс-конференция, посвященная работе волонтерских служб Свердловской области с целью помощи социально незащищенным слоям населения в условиях пандемии коронавируса.

Главный внештатный клинический психолог министерства здравоохранения Свердловской области, доктор психологических наук, профессор Евгения Набойченко и исполнительный директор СРОО "Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" Владислав Овчинников расскажут о проектах, которые реализуют волонтерские службы Свердловской области в период самоизоляции из-за коронавируса (покупка продуктов, выгул собак, психологическая помощь и т.д.), объяснят, как свердловчане могут обратиться за помощью к волонтерам, поделятся информацией о том, как желающие могут попасть в волонтерский отряд.

Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.



12:00 ТАСС-Урал. Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам миграции в Свердловской области в период пандемии коронавируса.

Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова расскажет о миграционной ситуации в регионе, перечислит особенности режима пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Свердловской области в период проведения мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции, огласит основные цели, которые стоят на данный момент перед Управлением по вопросам миграции.

Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.

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