Анонсы событий на 27 марта

18:32 | 26.03.2020

11:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию Екатеринбургского театра юного зрителя.

Екатеринбургский ТЮЗ - один из старейших и известнейших профессиональных театров для детей и молодежи в России. Был основан в 1930 году.

Министр культуры Свердловской области Светлана ​Учайкина, директор Екатеринбургского театра юного зрителя Евгения​ Умникова, народная артистка России Любовь ​Ворожцова и народный артист России Владимир ​Нестеров расскажут об истории театра юного зрителя, обозначат основные этапы развития учреждения культуры, объяснят, в чем уникальность Екатеринбургского театра юного зрителя, огласят программу празднования 90-летия театра в условиях карантина, а также поделятся планами театра на юбилейный год.

Уважаемые коллеги! Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.

© «Вечерние ведомости»