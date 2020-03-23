Анонсы
18:36 | 23.03.2020
Анонсы событий на 24 марта
11:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная диагностике, лечению и профилактике туберкулеза в регионе.
Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 24 марта.
Главный врач Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии - филиала ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Евгений Егоров, главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" Игорь Черняев, главный внештатный детский специалист фтизиатр министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая Консультативно-диагностической поликлиникой ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер" Наталья Камаева, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова и заместитель начальника медико-санитарной части по организационно-методической и клинико-экспертной работе - врач ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России Ольга Калинина сообщат статистические данные об уровне заболеваемости в Свердловской области, в том числе среди заключенных, расскажут о мерах профилактики, способах диагностики и лечения туберкулеза, а также поделятся информацией о программе мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом в регионе.
Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.
12:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная Дню работников гидрометеорологической службы России и 95-летию Свердловского бюро погоды.
Начальник ФГБУ "Уральское УГМС" Игорь Роговский и главный синоптик ФГБУ "Уральское УГМС" Галина Шепоренко расскажут о Дне работников гидрометеорологической службы России, а также о Всемирном Дне метеоролога, оценят современное состоянии гидрометслужбы, поделятся информацией о перспективах метеообеспечения Летней Универсиады-2023. Также спикеры расскажут об истории Свердловского бюро погоды, о нововведениях в работе, и о том, как эти изменения сказываются на точности прогнозов, выскажут мнения о ситуации с подготовкой кадров для гидрометеорологической службы на Урале, проинформируют об особенностях начавшейся весны.
23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают профессиональный праздник. Дата установлена Указом Президента Российской Федерации № 812 "О Дне работников гидрометеорологической службы" от 19 мая 2008 года. Также ежегодно 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии.
Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.
12:00 Интерфакс-Урал. Пройдет пресс-конференцию депутата Государственной Думы РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских
Пресс-конференция пройдет онлайн https://events.webinar.ru/eventinterfax/3512661. Подключение по ссылке будет открыто за 20 минут до начала мероприятия. Спикер выйдет в эфир онлайн, журналисты могут писать вопросы в чат вебинара.
Вопросы:
-С 20 марта впервые в России Фонд социального страхования начал оформлять “карантинные больничные”: что это такое и как работает данная система? Кому положен “карантинный больничный” и как он оплачивается?
-Много ли человек воспользовалось данной возможностью за первые дни в России и в Свердловской области?
-Какие конфликтные ситуации сегодня возникают между работодателями и работниками в связи с новой экономической ситуацией и угрозой коронавируса? С какими проблемами работники обращаются на прямую линию федерации профсоюзов?
-Как работнику уйти на “самоизоляцию” законно и не потерять в деньгах?
© «Вечерние ведомости»
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