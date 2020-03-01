Анонсы событий на 20 марта

18:13 | 19.03.2020

9:00 ГКУ СО «Управление автодорог» (ул. Луначарского, 203). Стартует пресс-тур в лабораторию контроля качества ГКУ СО «Управление автодорог».

В 2020 году лаборатория Управления дорог возьмет на себя контроль качества дорожных ремонтов, выполненных в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Соответствующее решение принято министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по обращениям администраций муниципалитетов.

Первый заместитель начальника ГКУ СО «Управление автодорог» Владимир Оглоблин и начальник лаборатории контроля качества ГКУ СО «Управление автодорог» Антон Втюрин расскажут о параметрах измеряемых в ходе проверок и новых методах лабораторных испытаний при контроле качества. Продемонстрируют оборудование, применяемое при исследованиях образцов.



12:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню людей с синдромом Дауна.

21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна. Впервые он был проведен в 2006 году. Синдром Дауна - заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков, главный врач клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" Елена Николаева, исполнительный директор ассоциации "Особые люди" Екатерина Нейман и председатель Свердловской общественной областной организации поддержки людей с синдромом Дауна и их семей "Солнечные дети" Дарина Капустина расскажут о диагностике синдрома в период беременности, о реабилитационных мерах для детей с синдромом Дауна, поделятся информацией о мерах социальной поддержки "солнечных" граждан в Свердловской области.

Уважаемые коллеги! Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.



15:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Состоится заседание Общественной палаты Свердловской области. В повестке – несколько вопросов. В частности, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации Татьяна Мерзлякова сообщит о сути вносимых изменений в основной Закон страны.

О профилактике распространения коронавирусной инфекции в регионе доложит заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.

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