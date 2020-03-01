Анонсы событий на 19 марта

19:59 | 18.03.2020

10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станут меры по стимулированию развития жилищного строительства в Свердловской области. С докладом выступит министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

О реализации пилотного проекта арендного жилья в городе Екатеринбурге расскажет директор компании «Брусника. Екатеринбург» Сергей Антонов.

После окончания заседания правительства в пресс-холле состоится брифинг главы Минстроя Михаила Волкова.



11:00 Пресс-центр Интерфакс в Екатеринбурге организует пресс-конференцию, посвященную влиянию новых экономических реалий на работу промышленных предприятий в Свердловской области

Уважаемые журналисты, в связи с режимом повышенной готовности по защите населения от коронавирусной инфекции в Свердловской области, Интерфакс не собирает спикеров в пресс-центре вместе. Мероприятие пройдет в формате удаленной работы для всех участников. Спикеры выйдут онлайн со своих рабочих мест, журналисты смогут задавать вопросы в чате. Мы рассчитываем, что это позволит всем участникам пресс-конференции чувствовать себя комфортно. Для подключения вам нужно пройти по ссылке https://events.webinar.ru/eventinterfax/3450163 Подключение будет открыто за 15 минут до начала мероприятия.

Участники пресс-конференции:

Наталия Бордюгова, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области

Михаил Черепанов, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей

Вопросы:

-Какова текущая ситуация на рынке труда в Свердловской области?

-Переходят ли предприятия на сокращенный рабочий день? Какие рекомендации даются предприятиям и их сотрудникам?

-Как новые экономические реалии влияют на работу уральских предприятий?

-Каковы прогнозы и ожидания бизнес-сообщества по поводу развития ситуации? Какие шаги по минимизации рисков и ущерба предпринимает бизнес-сообщество?

-Какие меры господдержки будут приняты?



11:00 В пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная переходу образовательных учреждений Свердловской области на дистанционное обучение во избежание распространения нового коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

Первый заместитель министра образования Свердловской области Нина Журавлева, начальник Департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, представитель УрФУ расскажут об ограничениях, вводимых в образовательных учреждениях Урала для недопущения распространения коронавируса, поделятся статистикой по количеству детских садов, школ и вузов, где объявлен карантин и введена электронная форма обучения, оценят технические возможности учреждений образования для перехода на онлайн-обучение.

Уважаемые коллеги! Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.



12:00 В пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная переходу учреждений культуры Свердловской области на дистанционный режим работы во избежание распространения нового коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

Представитель министерства культуры Свердловской области, заместитель генерального директора Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Игорь Лейфель, главный дирижер Урал Опера Балет Константин Чудовский, директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова расскажут об ограничениях, вводимых в учреждениях культуры Урала для недопущения распространения коронавируса, поделятся подробностями о переходе учреждений на работу в онлайн-формате, оценят техническую готовность для дистанционной работы, дадут рекомендации зрителям, которые уже купили билеты на предстоящие спектакли и представления.

Уважаемые коллеги! Мероприятие пройдет в онлайн формате. Пресс-конференция будет транслироваться на нашей странице в Facebook – Пресс-центр ТАСС Урал. В комментариях вы сможете задавать ваши вопросы и в оперативном режиме получать на них ответы.



12:00 Проспект Сахарова, 53, 8 подъезд. Состоится пресс-тур, посвященный обработке общественных мест жилого фонда Екатеринбурга дезинфицирующими растворами. Напомним, такая мера была введена решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, который прошел в Администрации города Екатеринбурга в понедельник и утверждена указом Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении в регионе режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

Сотрудники одной из управляющих компаний продемонстрируют нам процесс обработки и расскажут о применяемых дезинфицирующих средствах.



12:30 Избирательная комиссия Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж). Состоится подписание соглашения о взаимодействии между Избирательной комиссией Свердловской области и Многофункциональным центром региона по организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – многофункциональный центр станет одним из операторов по приему заявлений от граждан, желающих проголосовать по месту своего нахождения.

При проведении общероссийского голосования заявления будут принимать 123 отделения (914 окон) Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Свердловской области.

После подписания руководители – председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов и директор ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Наталья Змеева – будут готовы ответить на вопросы СМИ.

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