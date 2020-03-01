Анонсы событий на 14, 15 и 16 марта

18:34 | 13.03.2020

14 марта



10:00 СК «Курганово» (Свердловская область, Полевской городской округ, село Курганово). 14-15 марта в Свердловской области состоится региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Программа фестиваля включает в себя как спортивную, так и образовательную и конкурсную части. Целью проведения фестиваля является вовлечение уральцев в систематические занятия физической культурой и спортом. В испытаниях примут участие свердловчане от 9 до 69 лет, являющиеся победителями и призерами муниципальных этапов фестиваля и показавшие лучшие результаты на соревнованиях спортивной программы и в мероприятиях конкурсной и образовательной программ.



11:00 Широкореченский военно-мемориальный комплекс. Свердловская область примет «Эстафету Победы», которая проводится в Уральском Федеральном округе с 3 по 20 марта. Это международная акция, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

14 марта в 11.00 на Широкореченском военно-мемориальном комплексе у стелы-обелиска «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины» состоится торжественная передача «Эстафеты Победы» и митинг, участие в котором примут представители органов власти Свердловской области.

В 11.25 – старт «Эстафеты Победы».

В 11.30 – возложение гирлянд и цветов к стеле-обелиску.

В 13.30 в Доме офицеров Центрального военного округа (ул. Первомайская, 27) состоится торжественное собрание: демонстрация короткометражного документального фильма, вынос Государственного флага Российской Федерации, Флагов Победы, Свердловской области и Пограничной службы. Участие в мероприятии примут представители органов власти Свердловской области, руководители ветеранских и молодежных организаций.

В 16.30 в Невьянске состоится встреча «Эстафеты Победы» на въезде в город у стелы «Невьянск».

В 16.35 состоится торжественный митинг на Аллее Славы Невьянска.

15 марта в 10.00 у ТРК «Депо» (Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31) состоится торжественная встреча «Эстафеты Победы».

В 10.10 состоится торжественный митинг на Площади Славы.

В 11.45 состоится митинг на мемориале боевой и трудовой славы металлургов «Огонь памяти» Тагилстроевского района.

В 12.10 состоится митинг на мемориале тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты «Брод в неизвестность», на берегу Тагильского пруда.

В 13.45 в администрации Нижнего Тагила (ул. Пархоменко, 1а) состоится встреча эстафетной группы с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

В 13.50 в городском дворце молодежи (ул. Пархоменко, 37) состоится встреча эстафетной группы с ветеранами погранвойск и их семьями, школьниками и студентами города, а также концерт «А на плечах у нас зелёные погоны!».

В 14.00 – посещение Аллеи пограничной славы, посвященной 100-летию пограничных войск страны.



11:30 Уральский федеральный университет (ул. Мира,19). Министр спорта РФ Олег Матыцин посетит с рабочим визитом Свердловскую область.

В 11.30 состоится лекция и встреча со студентами Уральского федерального университета (ул. Мира,19).

В 15.00 министр проведет встречу со спортивной общественностью Свердловской области, по окончании которой будет организован пресс-подход. Мероприятие пройдет в Уральской футбольной академии по адресу: Фестивальная, 10, (крытый манеж, вход со стороны ДК, 3 этаж, конференц-зал).



15 марта



10:00 Балтым (ул. Первомайская 50а). Пройдет Чемпионат и Первенство Свердловской области по настольному теннису среди слабовидящих спортсменов.

Расписание соревнований:

10:00 - прибытие участников

10:30 - заседание судейской коллегии

11:00 - начало парада

11:10 - начало соревнований

Клуб настольного тенниса УГМК приобрел в Чехии четыре специальных теннисных стола для шоудауна, так еще называет настольный теннис для слепых. Здесь они закругленными углами размером 365смx122 см, огороженные бортиком высотой 14 см. Стол разделен пополам экраном, высота верхней кромки которого от поверхности стола – 46 см. Ворота имеют форму полукруга диаметром 30 см. Высота поверхности стола над полом – 78 см. Именно на них и сыграют участники первенства и чемпионата области. Играют здесь пластиковым мячом диаметром 6 см. Внутри него находятся стальные шарики, они-то и являются главным сигналом для игроков, которые играют здесь в специальных очках-масках и ориентируются только на звуки, издаваемые этими шарами. Играют ракеткой и одним озвученным шариком. Цель – забить его через стол под в лузу соперника, в то время как другой игрок пытается этому препятствовать.

Чемпионат и первенство Свердловской области пройдут по Олимпийской системе, здесь все как в обычном настольном теннисе: участники проходят предварительный этап соревнований, лучшие 16 формируют сетку. Сама игра состоит из 1 сета до 11 очков или 5 минут общего времени в каждом сете. Проигравшие в полуфинальных парах играют за 3 место. Если время вышло, выигравшим считается имеющий большее количество очков на текущий момент; при ничейном счете, игра продолжается до первого забитого мяча.

На сегодня количество участников турнира уже перевалило за 60.



12:00 Верхняя Пышма (Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании, ул. Александра Козицына, 2). В музейном комплексе побывает ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Петр Филиппович Ушаков. Посетить этот музей, а также возложить цветы к Вечному огню перед музеем – мечта ветерана, которую исполнят свердловские добровольцы в рамках акции «Мечты победителей» Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной».



16 марта



13:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, приуроченная к открытию в Екатеринбурге турнира претендентов Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В пресс-конференции примут участие: президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, 12-й чемпион мира по шахматам, председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области Анатолий Карпов, президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится выезд на площадку, где ведется строительство трамвайной ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма.

О ходе строительства, технических решениях, применяемых специалистами, а также объемах и видах работ, которые предстоит выполнить на объекте расскажут заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, исполняющий обязанности председателя Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга Алексей Корюков и представитель подрядной организации.

Напомним, протяженность будущей трамвайной линии – 5,5 километров. Она пройдет от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков, по улице Шефской, затем выйдет на новую улицу Меридиональную (параллельно проспекту Космонавтов), затем пройдет в тоннеле под железнодорожной веткой, далее вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД в сторону Верхней Пышмы. Строители уже уложили первые 200 метров рельсов и выполнили технически сложный «прокол» под мостом. Оба эти объекта станут точками маршрута нашего пресс тура.



18:30 Уральский музыкальный колледж (ул. Антона Валека, 25; большой зал). Состоится торжественное открытие Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Дудас». В творческом состязании примут участие 200 солистов, 20 ансамблей и шесть оркестров из 33 городов России. Оценивать исполнительское мастерство конкурсантов будет жюри, возглавляемое заслуженным артистом РФ, солистом оркестра Мариинского театра, доцентом Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Дмитрием Воронцовым. Также в состав экспертного совета вошли известные музыканты, ведущие деятели культуры и искусства, преподаватели профессиональных учебных учреждений России. Конкурсные прослушивания будут проходить одновременно в двух залах Уральской специальной музыкальной школы (колледжа).

Также в рамках конкурса «Дудас» состоится конференция «Основные направления воспитания и обучения исполнителей на духовых и ударных инструментах». Главным спикером на ней выступит заслуженный деятель искусств РФ, президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаил Брызгалов. На конференции также выступят российские и зарубежные производители, которые представят и продемонстрируют духовые инструменты, в том числе, на выставке, организованной в дни проведения конкурса. В качестве экспертов будут выступать приглашенные мастера по ремонту инструментов.

Кроме того, после проведения конкурсных прослушиваний члены жюри проведут для участников мастер-классы. Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах продлится до 20 марта.

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