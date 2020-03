Анонсы событий на 13 марта

17:53 | 12.03.2020

10:00 Школа №102 (ул. Чайковского, д.70). Пройдет «Урок цифры» в рамках Всероссийской образовательной акции. Заместитель директора департамента информатизации и связи Свердловской области Павел Борисов проведет урок по теме «Безопасность будущего». На уроке ребята смогут познакомиться с основными аспектами кибербезопасности. Например, узнают, как создать надёжный пароль, как защититься от кражи аккаунтов, какие бывают уязвимости в умных устройствах, а также попробуют отличить мошеннические сайты от настоящих.

Также Павел Борисов расскажет детям о внедрении цифровых технологий в Свердловской области и о подготовке новых кадров в рамках национальной программы «Цифровая экономика России».



10:30 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, конференц-зал). Состоится международная научно-практическая конференция «Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи истории».

В 10:30 начнется пленарное заседание конференции. Мероприятие откроет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Алексей Невгад и председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков.

В 14:30 в следственном управлении СК РФ по Свердловской области (ул. Щорса, 18, большой актовый зал) начнется работа секции «Подвиг специальных служб и правоохранительных органов по защите Отечества». Участники обсудят борьбу с агентурой нацистских спецслужб на Урале, военную медицину Урала, подвиг милиции в период Великой Отечественной войны.

В 14.30 в главном корпусе УрГПУ (пр. Космонавтов, 26) также пройдут несколько секций форума и мастер-классы. Свои исследования представят ученые, преподаватели, студенты из Киргизии, Казахстана, Беларуси, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, городов Свердловской области, Пензы, Уфы.

Секции также будут работать в музее «Литературная жизнь Урала XX века», музее истории и археологии Урала, мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», военном учебном центре УрФУ и других площадках.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная кадастровой оценке земельных участков и недвижимости в Свердловской области

Участники пресс-конференции:

Сергей Зырянов, и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области

Игорь Цыганаш, руководитель управления Росреестра по Свердловской области

Евгений Голубков, директор Центра государственной кадастровой оценки Свердловской области

Вопросы пресс-конференции:

-С 2020 года Свердловская область перешла на новую систему налогообложения от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость приведена в максимальное соответствие с рыночной: где ознакомиться с новыми данными? Как кадастровая оценка повлияла на сумму имущественных налогов, которые юридическим и физическим лицам надо будет оплатить в 2021 году?

-Как решается вопрос объективно завышенной кадастровой стоимости для владельцев торговых и офисных помещений? Как в будущем избежать подобных прецедентов?

-Зачем проводится государственная кадастровая оценка земельных участков региона? Каковы сроки ее проведения? Как результаты отразятся на сумме будущего налога?

-Какие документы нужно подготовить физическим и юридическим лицам, чтобы кадастровая оценка земли прошла максимально корректно? В какие уполномоченные органы следует обращаться за консультацией уже сейчас?

-Что принципиально изменится для граждан при переходе на новую систему налогообложения?



11:00 Дом журналистов (ул. К.Цеткин, 1). Состоится круглый стол по обсуждению поправок в Конституцию Российской Федерации, в котором примут участие представители Общественной палаты Свердловской области, политологи, юристы.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная празднованию неофициального международного Дня числа Пи и проведению акции "Пик IT" в Уральском федеральном университете.

14 марта в Уральском федеральном университете состоится День открытых дверей для тех, кто выбирает отрасль информационных технологий — "Пик IT". Участие в акции примут ведущие российские IT-компании, ключевой партнер — компания "СКБ Контур".

Директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк, директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков, директор института естественных наук и математики УрФУ Александр Германенко, руководитель образовательных проектов "СКБ Контура" Екатерина Воронова, член оргкомитета Дня открытых дверей "Пик IT", один из инициаторов акции Ойбек Партов и ученик Специализированного учебно-научного центра УрФУ, обладатель рекорда России по воспроизведению по памяти 13202 знака числа Пи Денис Бабушкин сообщат подробности проведения акции Дня открытых дверей "Пик IT", поделятся информацией о мероприятиях в Специализированном учебно-научном центре УрФУ приуроченных к Дню числа Пи, озвучат программы университета для подготовки IT-специалистов, в том числе о программе цифровой гуманитаристики, а также расскажут о цифровизации в медицине и программе медицинской кибернетики, об участии компании "СКБ – контур" в подготовке кадров для отрасли.

Международный день числа Пи - неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:26 в честь математической константы — числа Пи.



11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). У баннера пресс-службы Администрации города Екатеринбурга состоится брифинг председателя Комитета по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга Максима Афанасьева.

В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения, отмечаемого 15 марта, Максим Сергеевич расскажет о развитии системы бытового обслуживания горожан в Екатеринбурге, результатах ее деятельности, наиболее популярных у жителей уральской столице услугах и новинках на рынке сферы услуг.



13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей в Свердловской области

Участники пресс-конференции:

Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Ирина Короленко, начальник Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Вопросы пресс-конференции:

-Ключевые итоги работы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2019 году: какова ситуация на потребительском рынке в регионе?

-Каковы статистика обращений жителей Свердловской области в Роспотребнадзор? Каковы итоги судебной защиты прав потребителей?

-Какие мошеннические схемы выявил Роспотребнадзор на потребительском рынке в последнее время? Как им противостоять?

-Кто стал «Потребителем года» в 2019 году?

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей, в этот раз он посвящен рациональному поведению потребителей.

