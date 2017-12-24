Рубрика: Общество
15:18 | 25.12.2017
Жителей Екатеринбурга заставят демонтировать незаконные крыши на балконах
Инструкция по легализации конструкции
«Ежегодно весной и осенью сотрудники управляющей компании осматривают жилфонд, в том числе и на наличие несанкционированных козырьков над балконами. В случае выявления опасных конструкций собственникам выдают предписания с требованием своевременно расчищать их от наледи и снега, — говорит генеральный директор УК «Стандарт» Андрей Круподеров. — Людям объясняют, что в случае схода снега с такого козырька ответственность за это несет собственник. К сожалению, на большинство жителей это не действует».
Граждане, не желающие чистить козырьки, ежедневно подвергают своих соседей опасности. Сорвавшийся с высоты пласт наледи может не только повредить припаркованный автомобиль, но и убить случайного прохожего. Ответственность за это, как гражданскую, так и уголовную, понесет хозяин балкона. В лучшем случае собственник получит убытки — управляющая компания способна добиться демонтажа не предусмотренных проектом здания элементов. Так, например, УК «Академический» в 2016 году выиграла суд, по которому жителя дома на ул. Вильгельма де Геннина, 31, обязали разобрать пристрой балкона к квартире и привести в первоначальное состояние фасад.
«Указанные конструкции устанавливаются потребителями самостоятельно, без согласования. Кроме того, балконы не относятся к общему имуществу дома, счищать снег и сосульки с их самодельных крыш — это обязанность жителей. Однако сделать это самому очень сложно, а на альпинистов или спецтехнику никто тратиться не хочет, — говорит управляющий УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников. — В прошлом году во избежание несчастных случаев, связанных с падением снега, мы разослали жильцам уведомления о необходимости наведения порядка на своем имуществе. Эффект был положительный — собственники приходили, чтобы узнать, как и где получить согласование проекта. Многие, понимая сложность процесса, просто демонтировали незаконные козырьки».
Этой зимой уведомления с требованием разобрать опасные балконы люди получат не только по почте, но и в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Тем, кто проигнорирует послания, грозит серьезный штраф. Самовольное переустройство (перепланировка) является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ и Жилищным кодексом. Нарушитель обязан привести помещение в прежнее состояние либо согласовать выполненные работы в установленном порядке.
Как узаконить?
1. Обратитесь в администрацию города, чтобы получить разрешение на перепланировку балкона. Там получите список документов, которые необходимо собрать, а также адрес организации, занимавшейся проектированием дома.
2. Получите в проектной организации заключение о возможности остекления. Составьте проект остекления в организации, имеющей право выполнять такие работы.
3. После получения проекта поправьте балкон в соответствии с проектом и пригласите комиссию из представителей управляющей компании и управления архитектуры города для приемки работ.
4. После получения всех необходимых разрешений вам внесут изменения в технический паспорт квартиры и конструкция станет законной.
Легализация балкона — хлопотный процесс, проще обезопасить себя, избавившись от опасного козырька, и на этом остановиться. Но если вы твердо решили узаконить остекление и крышу, то лучше заняться этим вопросом, не дожидаясь снегопадов. Также заранее стоит побеспокоиться о вывозе снега с территории двора. В минимальный перечень услуг, который обязана осуществлять УК (установлен постановлением Правительства РФ № 290), эти работы не входят и, соответственно, не включены в тариф на содержание жилья. Поэтому жителям необходимо заранее провести общее собрание, проголосовать за необходимость уборки сугробов, определить источник ее финансирования (дополнительный сбор средств) и обратиться за помощью в управляющую компанию.
Для вывоза снега требуются услуги экскаватора и грузового автомобиля. Например, чтобы вывезти 80 кубометров снега, грузовику потребуется в среднем четыре рейса. Такая работа «под ключ» в пересчете на многоквартирный дом обойдется примерно в сто рублей с квартиры. Эта сумма может оказаться и меньше, поскольку большинство дворов объединяют сразу несколько домов.
Если решение об уборке территории принято не будет, то весь собранный коммунальщиками снег останется во дворе. Его складируют в одном месте так, чтобы он не мешал проезду машин, проходу пешеходов и не вредил зеленым насаждениям.
При минусовых температурах сугробы не будут доставлять жителям серьезных неудобств, но с приходом тепла дому грозит паводок. Весной кучи снега и льда начинают таять и, поскольку во дворах нет ливневой канализации, территория оказывается подтоплена. Многие собственники жилья уверены, что вывозом снега, собранного за зиму, должны заниматься управляющие компании. Однако это не так.
Как очистить двор от снега?
1. Часть внутриквартальных проездов от снега очищают управляющие компании, а часть — специализированные службы районных администраций. Поэтому необходимо уточнить, кто отвечает за тот или иной участок.
2. Необходимо провести общее собрание, на котором общим голосованием принимается решение — надо или не надо вывозить снег и готовы ли жильцы один раз за год оплатить эту услугу.
3. Необходимо проголосовать за дополнительный сбор средств на уборку снега.
4. Далее надо обратиться в управляющую компанию, предоставить протокол общего собрания, в котором должен быть указан данный вид работ и источник финансирования. Правильно составить документы (повестку, протокол собрания) помогут в УК.
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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