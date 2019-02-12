Общество
19:22 | 13.02.2019
Анисимов выступает с докладом на совещании Совета ЛФ в Москве. Фото из личного архива Анисимова
Лидер свердловского «Левого фронта» о политической борьбе и идейной стойкости
Константин Анисимов о консолидации уральских оппозиционных сил, идеологических диверсантах и тени Сталина
«Ничто, кроме внутреннего убеждения этих людей не заставляет каждый месяц, несмотря на жару, трескучий мороз, возможные преследования выходить на акцию в защиту политзаключенных» – о ежемесячной акции «Стратегия-6»
Мне довольно часто задают вопрос, пишут в комментариях: зачем вообще выходить на подобные акции, если невозможно повлиять такой акцией на решения и действия властей, на ситуацию в стране, например, с преследованием по политическим мотивам, с пытками и истязаниями, применяемыми к задержанным и осужденным? А некоторые считают, что люди выходят на подобные акции только за деньги. Совершенно ответственно могу сказать, что ничто, кроме внутреннего убеждения этих людей не заставляет каждый месяц, несмотря ни на жару, ни на трескучий мороз, возможные преследования (и такое возможно) выходить на акцию в защиту политзаключенных. Причем все плакаты, транспаранты, растяжки, флаги – все это изготавливается за счет этих людей и добровольных пожертвований неравнодушных граждан. Более того, многие из участников, являясь правозащитниками, сами подвергались преследованиям со стороны властей за свои политические убеждения и правозащитную деятельность.
«Это и есть гражданское общество»
Конечно, если рассуждать так, что из-за проведения какой-то отдельной акции ничего не изменится, можно вообще ничего не делать, сидеть дома и смотреть телевизор. Но мы же люди. И как же быть с неотъемлемой потребностью человека, как личности, бороться за свои права? Тем более, что борьба за права политзаключенных не ограничивается одной лишь этой акцией. Часть из участников отстаивают их в судах, в составе общественно-наблюдательных комиссий осуществляют контроль за соблюдением прав, содержащихся в колониях, СИЗО, в помещениях для задержанных и т.д. Ведется еще много другой работы. И все это и есть гражданское общество.
Кроме этого, я бы хотел обратить особое внимание на следующую уникальность данной акции. Общая для людей тема протеста против политических репрессий смогла объединить на одной площадке идеологически непримиримых людей, которые смогли в ходе очень непростых дискуссий всё же договориться. А это дорогого стоит! И я очень надеюсь, что это также понимают представители всех организаций, участвующих в этой акции. Ведь совместно с представителями «Левого фронта», выступающего за социалистический путь развития, «Левого социалистического действия» и других «левых» организаций, стоят и представители либеральных партий и организаций: «Яблоко», «Парнас», «Открытая Россия», «Екатеринбург за свободу», общества «Мемориал» и др. Присоединились к акции и ребята из «Бессрочки». Пока мы не наблюдаем представителей КПРФ, но надеюсь, что и они, преодолев внутренние противоречия, присоединятся к акции.
«Людей сможет объединить только общегражданский протест»
Вообще, мой опыт подсказывает мне, что людей сможет объединить против политики «Единой России» и элиты, в чьих интересах проводится эта политика, только общегражданский протест. Посмотрите, как объединила идеологически противоположные оппозиционные силы тема протеста против необоснованного повышения тарифов ЖКХ в рамках так называемой «мусорной реформы». 3 февраля этого года в Екатеринбурге в митинге, организованном партией «Яблоко», приняли участие и «Левый фронт», и «Парнас», и КПРФ, и «Открытая Россия», и много других организаций. И опыт стихийно возникшего протестного движения «Желтые жилеты» во Франции подтверждает этот тезис. Ведь ни одна из оппозиционных политических сил Франции не смогла возглавить этот протест, который возник исключительно как общегражданский.
А вот к каким результатам приведут общегражданские протесты, каким курсом будет развиваться страна дальше, будет зависеть от того, какая политическая сила будет готова повести за собой, идеи и программа которой окажутся наиболее приемлемыми для народа, чьи лидеры будут наиболее искренними и за которых будет голосовать народ. Я, конечно, рисую, может быть, идеалистическую картину, но мне хочется в это верить.
«Определенная консолидация различных оппозиционных сил возможна, но достаточно ограниченно»
Поэтому для нас очень важным является сегодня развитие «Левого фронта», как организационное, так и программное, и информационное. Идеология «Левого фронта» строится на необходимости построения народного демократического государства, основанного на социалистическом способе хозяйствования, при котором все национальные богатства страны, ее экономический потенциал, создаваемый всем народом, принадлежат всему народу и подконтрольны народу. Конечно, с учетом устранения ошибок, допущенных в прошлом, как забюрокрачивание, номенклатурность, ограничение свобод и пр.
Следовательно, определенная консолидация различных оппозиционных сил возможна, но достаточно ограниченно, для решения определенных тактических задач. Более глубокая консолидация невозможна в силу самой природы оппозиционных движений – накопление собственного политического капитала с целью взятия политической власти (конечно, если речь идет о настоящих оппозиционных силах).
«Разоблачая и нейтрализуя идеологических «диверсантов»
Что касается консолидации «левых» движений, которых сегодня действительно много, то она, конечно, необходима. Это один из главных тезисов в повестке «Левого фронта». Но и здесь не все так просто. Личные амбиции отдельных руководителей таких движений, определенная конкуренция за право на истинность своих идеологических установок, встраивание некоторых из «левых» организаций в систему существующей власти (негласные договоренности и условности), а в некоторых случаях и прямое руководство и направление деятельности ряда организаций и движений непосредственно существующей властью с целью разобщения и дискредитации всего «левого» движения и «левых» идей. С этими явлениями необходимо бороться, разоблачая и нейтрализуя идеологических «диверсантов», если можно так выразиться. Сегодня идет настоящая информационная война, война политтехнологий и пропаганды. И «левые» движения должны накапливать опыт и силы в этой войне.
«Закончились силы мириться с несправедливостью властей»
Моё же знакомство с «Левым фронтом» произошло относительно недавно. Именно президентская предвыборная кампания и участие в ней П.Н. Грудинина с программой «20 шагов» стала для меня, как и для большого числа наших активистов, тем катализатором, который заставил нас активизироваться, определить свою гражданскую позицию и вступить в «Левый фронт». Что предшествовало этому? Моя личная история схожа с сотнями и тысячами историй других людей, в один прекрасный момент столкнувшихся с тем, что закончились силы мириться с несправедливостью властей и что самое главное – с отсутствием всякой возможности защитить эту попранную справедливость. И в моем случае речь не шла о нарушении или попирании личных прав и интересов, а скорее о понимании невозможности в рамках существующей системы искоренить эту несправедливость. Но это тема (на мой взгляд, небезынтересная) отдельного разговора.
И вот 25 февраля 2018 года в Екатеринбурге состоялось учредительное собрание Свердловского отделения «Левого фронта», на котором присутствовало всего 6 человек, и на котором я был избран региональным координатором. И началась работа. Сперва в рамках кампании в поддержку П.Н. Грудинина, затем по другим актуальным направлениям. И люди к нам пошли. На сегодняшний день количество членов регионального отделения выросло в десятки раз, наши отделения созданы в более 30 населенных пунктах области. Мы принимали самое активное участие во всех протестных акциях минувшего года, организовывали свои мероприятия не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. Наши активисты приняли активное участие в формировании региональной инициативной группы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста, которую, к сожалению, региональная избирательная комиссия так и не зарегистрировала.
«Несколько членов «Левого фронта» были избраны в представительные органы власти»
Почему «Левый фронт»? На мой взгляд, это одно из немногих по-настоящему искренних и честных движений, не связанное никакими договоренностями ни с кремлевским режимом, ни с иностранными силами влияния. А честность, открытость, идейная стойкость его лидера Сергея Удальцова только подкрепляет тот выбор, который делают люди.
Работы предстоит много. На состоявшемся в декабре прошлого года в Москве совещании Совета «Левого фронта», в работе которого принял участие и я, как член Совета и центрального Исполкома, был утвержден план работы на 2019 год.
Конечно, когда сама система государственного управления не настроена на то, чтобы слышать и просто слушать народ, ничего другого не остается, как проводить уличные протесты. Это одно из важнейших направлений работы.
Усиление своих позиций в информационном поле, создание и развитие информационных интернет-каналов и площадок, совершенствование разъяснительной и агитационной работы – второе важное направление.
Уже в 2018 году «Левый фронт» принимал участие в ряде региональных и местных выборах, где несколько членов «Левого фронта» были избраны в представительные органы власти. В 2019 году эта работа будет только усиливаться.
Ну и, конечно, работа, направленная на объединение усилий «левых» и народно-патриотических оппозиционных организаций и движений.
«Пришло время, когда люди уже не смогут жить по-прежнему»
Конечно, для политической борьбы в современных условиях необходима идейная стойкость и долгая воля. А еще поддержка товарищей. Мы убеждены, что пришло время, когда люди уже не смогут жить по-прежнему, потому что, если продолжать молчать и сидеть по домам положение народа будет ухудшаться очень быстро, что может привести просто к необратимым, а может, и кровавым последствиям.
По одиночке мы слабы, нас легко сломить и заставить молчать. И только вместе мы сможем делать сами свою судьбу. Я призываю людей присоединяться к нам и вместе бороться за наши права, за наше будущее.
«Мерещится тень Сталина»
Не раз я слышу такие утверждения, что, мол, вы тащите нас обратно в систему советской бюрократии и номенклатуры, а некоторым во всем мерещится тень Сталина, которому приписывается чуть ли не изобретение самого явления политических репрессий (как будто в царской России охранка не подвергала оппозиционеров этим самым политическим репрессиям). Хочу сказать, что современные либералы, которые все рассуждения сводят к этому, более, чем кто либо, сами привязаны к ошибкам советского прошлого и свои стереотипы пытаются навязывать всем и везде.
Уже давно извлечены уроки из ошибок прошлого, уже давно мы смотрим вперед, в будущее. Поэтому, уважаемые либералы, не тащите нас в прошлое. Но думаю, у них это не получится, ибо на этом и основана их система «ценностей».
В заключение несколько слов о финансовой стороне деятельности «Левого фронта». Всё, что делается, всё, за что необходимо платить, всё это осуществляется за счет добровольных взносов активистов и сторонников. И нет ни одного человека в «Левом фронте», который за свою работу в движении получил бы хоть одну копейку.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Марк Лисин © «Вечерние Ведомости»
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