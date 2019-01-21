Плюс одна квитанция

Через сто дней после начала работы нового главы Вадима Пильникова городской округ Дегтярск приблизился к состоянию хозяйственного и социального кризиса. Фото: degtyarsk.ru

В первые дни января жители многоквартирных домов в Дегтярске получили квитанции за декабрь от свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» (входит в ПАО «Т Плюс», находящегося под контролем структур «Реновы» миллиардера Виктора Вексельберга), в которых были указаны не только счета за потребление электроэнергии, но и взносы на капитальный ремонт.«Энергосбыт Плюс» выставил свои счета параллельно с ОАО «Расчетный центр Урала» (также взимает средства за потребление тепла), которое является легитимным и уже привычным для жителей агентом Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее – Фонд капремонта). Так возник эффект «двойного начисления». Кроме того, «Энергосбыт Плюс» умудрился предъявить счета на капремонт жителям аварийных домов и новостроек, с которых подобные платежи по закону не взимаются.Недовольные жильцы принялись звонить в офис компании «Энергосбыт Плюс». Записи пары таких диалогов есть в распоряжении нашей редакции. Операторы этой компании так и не смогли пояснить гражданам, по какой причине именно ими производится сбор денег на капремонт. Также не был получен ответ на простой вопрос: по какому праву «Энергосбыт Плюс» выставляет счета жителям аварийных домов, которые по определению капремонту не подлежат. При этом операторы «Энергосбыт Плюс» в разговорах настаивали на необходимости срочно оплатить выставленные счета.Официальный ответ на обращение жителей по указанной проблеме от АО «Расчетный центр Урала» оказался гораздо более прозрачным и понятным:«На территории Муниципального образования «город Дегтярск» АО «РЦ Урала» осуществляет агентскую деятельность на основании договоров, заключенных с управляющими компаниями, Региональным Фондом капитального ремонта и ресурсо-снабжающими организациями. В своей деятельности АО «РЦ Урала» руководствуется действующим законодательством и распоряжениями Принципалов.Между АО «РЦ Урала» и региональным оператором – Региональным Фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – далее РФК, заключен агентский договор от 07.11.2014 г. № 4-РЦ/14. По условиям указанного договора АО «РЦ Урала», выступая в качестве агента, выполняет от имени и по поручению РФК поручения по расчету и начислению собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов взносов на капитальный ремонт, по составлению и доставке потребителям расчетных документов (квитанций) и приему денежных средств от потребителей в соответствии с действующим законодательством».Агрессивный вход на этот рынок структуры «Т Плюс» наблюдатели оценивают как серьезный дестабилизирующий фактор. В декабре 2018 года население и так было встревожено резким ростом цен на некоторые категории продуктов. Попытка обложить жителей двойными сборами на капремонт может стимулировать рост социальной напряженности на территории. Да, возможно, не все получатели двух квитанций, не задумываясь, произведут оба платежа, если расчет идет через кассы оператора по приему платежей. Однако не факт, что при этом будет оплачена привычная квитанция, а не новый документ от «энергетиков». Жители, которые рассчитываются за коммуналку онлайн, могут и не заметить, как их деньги автоматически уйдут на счет свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс». В любом случае структуры «Т Плюс», с учетом выставления квитанций даже освобожденным от платежей домам, могут собрать с горожан за месяц около 1-2 миллионов рублей.Можно предположить, что в случае вскрытия этой «ошибки» филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» серьезно не рискует. Собранные средства можно будет не возвращать в прямом смысле, а просто перекинуть их часть (в том, что касается аварийных домов и т.п.) на счета оплаты электроэнергии. Вероятно, для структуры Вексельберга важно не только получить несколько дополнительных миллионов, но и постепенно полностью захватить рынок сбора средств на оплату всей коммуналки во всем городском округе.Грубо говоря, энергетики могут планировать вытеснение из города газовиков (ОАО «Расчетный центр Урала» является финансовым оператором АО «Уралсевергаз»). Одновременно из ГО Дегтярск приходят тревожные для газовиков новости: у МУП «ТСК» хотят отобрать право аренды котельных. Возможно, в итоге эта инфраструктура достанется в обслуживание компаниям, близким к филиалу ОАО «Энергосбыт Плюс», как уже было в ряде городов Свердловской области.Газета «МК-Урал» ранее уже рассказывала о методах работы вексельберговских компаний в малых среднеуральских городах. После серьезного обветшания инфраструктуры «Т Плюс» благополучно покинула часть находящихся в эксплуатации теплосетей, по сути, сняв с городского тепла все «пенки» и оставив после себя уже малоэффективное полуразрушенное хозяйство.В Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Первоуральске, Лесном, Нижней Туре управленцы от «Реновы» использовали схему взаимодействия попавших к ним под управление теплосетей с генератором тепла (ГРЭС или ТЭЦ) ПАО «Т Плюс». Применение этой схемы, как правило, предполагало оплату стопроцентного объема отпущенного тепла. Чем печальнее было состояние попавших в руки структур ПАО «Т Плюс» теплосетей, тем больше тепла уходило «через щели», значит, генератор ПАО «Т Плюс» поставлял дополнительные объемы тепла и получал за них дополнительные деньги, собранные с простых граждан. Понятно, что при таком раскладе структурам Вексельберга было выгодно не ремонтировать сети. Удивительно ли, что после появления в том или ином городе свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» состояние сетей ухудшается?С лета 2016 года ПАО «Т Плюс» эксплуатирует систему теплоснабжения и в Екатеринбурге, получив под контроль АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Жители столицы Урала уже успели насмотреться на методы работы нового управленца, когда несколько месяцев в городе стояла перекопанной улица Мамина-Сибиряка, на которой после долгих мучений уложили не пластиковые, а уже морально устаревшие металлические трубы. Длительное время был перекопан участок улицы Красноармейской в центре города. Часто возникают порывы на теплосетях. В самый разгар отопительного сезона на подъездах домов появляются объявления о снижении температуры в батареях в связи с якобы плановыми ремонтами на подстанциях…С учетом перечисленных фактов, трудно прогнозировать улучшение коммунальной ситуации в ГО Дегтярск после того, как энергетики окончательно вытеснят из города газовиков. Практика показывает, что риски подобного развития ситуации для горожан очень велики. Для простых горожан. У администрации города и его главы в сложившейся ситуации могут быть своя логика и свои интересы.В городе появились двойные квитанции. Вдобавок «Энергосбыт Плюс» выставил счета домам, которые под сборы на капремонт не попадают. Для небольшого городского округа это незаурядные события. Можно предположить, что подобные процессы должны каким-то образом согласовываться с муниципальной властью. Если этого по какой-то причине не произошло, администрация ГО в любом случае отвечает за социальную обстановку в городе. Новый глава городского округа Вадим Пильников и его команда наверняка имели достаточное количество времени и ресурсов, чтобы разобраться в ситуации, поговорить с представителями «Т Плюс» и провести среди горожан разъяснительную кампанию.Вероятно, городская власть должна была взять на себя ответственность заявить о досадном недоразумении, пояснить жителям, что за капремонт по новым квитанциям пока лучше не платить, предупредить кассиров. Ничего этого сделано не было. Руководство города даже на приемах граждан, приходящих с жалобами на двойное начисление за капремонт, не может внятно сказать, какой счет оплачивать, а какой нет.При таких обстоятельствах возникает предположение о возможной заинтересованности мэрской команды и лично Вадима Пильникова в постепенной передаче контроля над сбором коммунальных платежей структурам «Т Плюс». Чем это может быть вызвано? Трудно сказать, получал ли новый глава городского округа какие-то интересные обещания от руководства свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» за содействие или хотя бы попустительство при вхождении компании в Дегтярск. Пока можно вспомнить, что незадолго до победы кандидатуры Пильникова на конкурсе по выборам главы Вадим Олегович оказался в весьма щекотливой ситуации из-за хозяйственного спора, связанного с интересами «Т Плюс».До своей победы на конкурсе Пильников некоторое время работал директором МУП «Водоканал ГО Дегтярск». В 2015 году Водоканал подал в свердловский арбитраж иск к МУП «Теплоснабжающая компания» (ТСК) на общую сумму 9,9 млн рублей, позже увеличив размер претензий до 13 млн рублей. Именно столько, как считал Водоканал, тепловики задолжали за поставку питьевой и технической воды и водоотведение. Основным кредитором Водоканала было ОАО «Энергосбыт Плюс». Интересы Водоканала в суде с ТСК представляла Любовь Дралова, работавшая в компании «Энергосбыт Плюс». Можно считать, что в тот период Вадим Пильников и «Энергосбыт Плюс» были заодно.Позже было заключено мировое соглашение, и Пильников отозвал претензии к МУП «ТСК». К 2018 году «Энергосбыт Плюс» добился запуска процедуры банкротства в отношении Водоканала. В том же году возник вопрос о том, что подписанное мировое соглашение так и не решило проблему платежей. Летом 2018 года Арбитражный суд Свердловской области привлек Пильникова к субсидиарной ответственности и обязал возместить причиненные предприятию убытки в размере 12,3 млн рублей из-за отказа от претензий к ТСК.В результате эта ответственность с Пильникова все-таки была снята. Обязанность рассчитываться с кредиторами Водоканала легла на городскую казну. Возможно, в такой ситуации для администрации ГО Дегтярск препятствовать более масштабному присутствию в городе свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» как-то не с руки. Все идет к тому, что данная компания установит контроль над сбором всех платежей в ГО и, вполне вероятно, дотянется до теплосетей.Судя по всему, администрация ГО заинтересована в создании нового МУПа, который объединит все коммунальные службы, а в руководство новой структуры сядет представитель свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс». О последствиях, к которым может привести передача городской коммуналки структурам Вексельберга, мы уже говорили.Практически одновременно с двойным начислением на капитальный ремонт в ГО Дегтярск возникла еще одна проблема с квитанциями. Как сообщил телеканал «Вести-Урал», жители после нового года получили огромные счета за расходование воды (суммы в некоторых квитанциях за декабрь превышают 20 тыс. руб.). Иногда в квитанциях за декабрь есть очень интересные пункты, такие как полив огородов.После прихода к власти Вадима Пильникова странности стали возникать не только в коммунальной сфере. Как рассказал бывший глава городского округа Игорь Бусахин, в последнее время его разочаровывают события, связанные с реализацией начатых при нем проектов.«Возглавляемая мной администрация шесть лет судилась с ООО «Дегтярский хлеб» по поводу компенсации средств за имущество муниципального хлебозавода. Отсудили 12 с лишним миллионов рублей. Должны были расписать ежемесячные выплаты на семь лет. Сегодня слышу, что собираются «Дегтярскому хлебу» простить 8 миллионов, при том что рассмотренный мной бюджет городского округа Дегтярск 2019 года содержит в себе порядка 40 млн виртуальных средств, которые, по моему субъективному мнению, невозможны к исполнению в доходной части бюджета», – рассказывает Игорь Бусахин.Еще одна проблема. При новой власти в городском округе приостановили проект строительства стадиона «Горняк», на который при Бусахине правительство региона обещало выделить 52 миллиона рублей. Кроме того, забуксовали очень важные начинания по реконструкции береговой насосной станции на реке Чусовая, а также по благоустройству площади в центре Дегтярска, вокруг Дворца культуры. Завис проект перевода многоквартирных домов на централизованную газификацию, примерно на 30 миллионов рублей уменьшено финансирование строительства дорог на въезде в город…В январе Вадим Пильников отработал свою «первую стодневку». В России этот срок считается символичным и знаковым для любого нового градоначальника. Это первый повод оглянуться назад и оценить проделанную работу. К сожалению, особых достижений за этот период не произошло. Старые проекты на грани срыва, а «новинка» в виде первого за три года появления в регионе двойных квитанций превращает городской округ Дегтярск в проблемный муниципалитет с высоким риском социальной дестабилизации.Недавно в городском округе организовалась инициативная группа граждан, которая готовит жалобы по двойному начислению на капитальный ремонт в силовые и надзорные органы. Правительство региона также должно быть в курсе конфликта с двойным выставлением счетов и подозрительной активности филиала «Энергосбыт Плюс». Смогут ли правоохранители, кабмин и администрация губернатора оперативно вмешаться в ситуацию и навести порядок в городском округе или амбиции компании «Т Плюс», подминающей под себя среднеуральскую коммуналку, возьмут верх?