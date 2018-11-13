Общество
19:26 | 16.11.2018
Свердловский депутат едва не подсидел Глацких
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Начальника антикоррупционного подразделения УМВД по Екатеринбургу уволят по требованию прокуратуры
Прокуратура Свердловской области, по слухам, готовит представление в адрес начальника УМВД по Екатеринбургу Сергея Кулагина с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства. Источники сообщают, что, согласно документу, надзорное ведомство требует уволить из органов МВД начальника городского ОЭБиПК Эдуарда Воронина, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий. Его место в настоящее время занимает Андрей Нестеренко, который является замом и доверенным лицом Воронина. Известно, что в прошлом Нестеренко занимал должность начальника ОЭБиПК МО МВД России «Сысертский».
В свердловской Росгвардии ожидают смены руководства
В начале 2019 года в руководстве Росгвардии по Свердловской области может произойти кадровая рокировка. Сотрудники ведомства пока не называют фамилий, но отмечают, что рядовые нацгвардейцы переживают относительно возможности назначения стороннего начальствующего состава из числа военных, что приведет к оттоку кадров – подстраиваться под их своенравность никто не намерен.
Депутаты разозлили Людмилу Бабушкину
Заседание согласительной комиссии по бюджету Свердловской области, которое проходило 14 ноября, завершилось поздно вечером при пустом зале. Депутаты дружно «смылись», за исключением 3–4 человек. Для кого министры произносили свои речи, непонятно. Недоуменные взгляды первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова в сторону председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной вызвали ее гневную реакцию. Судя по отзывам присутствующих, после окончания заседания она пообещала жестко поговорить с парламентариями и лишить их «спецпайка».
На Урале дети собирают валежник в лесу, чтобы не замерзнуть в холода
В Каменском районе Свердловской области провалили торги по закупке котлов для котельной замерзающих посёлков. Сани, говорят, надо готовить летом, но в случае Каменского района пословица не действует – аукцион здесь провели 30 октября. Не надеясь на власть, жители начали осваивать сварочное дело и собственными руками изготавливают буржуйки. Благо депутат Илья Гаффнер разрешил безнаказанно собирать валежник в лесу, и теперь дети после школы отправляются в тайгу – делать запас дров на зиму.
Алексей Коробейников едва не ушел в правительство
На место директора Департамента молодежной политики Свердловской области вместо Ольги Глацких в правительстве региона рассматривалась кандидатура депутата Заксобрания Алексея Коробейникова. У народного избранника много интересов в теме молодежной политики и неплохие контакты в Росмолодежи в Москве. Но, рассказывают слухмейкеры, губернатору вовремя сообщили, что такое назначение вызовет скандал, которых и так хватает вокруг ведомства. Поэтому было принято решение поставить и. о. вечного «молодежника» Олега Гущина.
В Минкультуры возмутились заявлениями своей коллеги
«Жажда – ничто, имидж – всё». Именно так, уверяют сплетники, первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина ответила на вопросы по строительству нового зала филармонии, подключив к дискуссии своего органиста, начавшего учить бюджетному процессу население. После таких заявлений в правительстве задумались, соответствует ли вообще Галина Юрьевна занимаемой должности.
Чиновников Нижнего Тагила обманули
Начальник штаба Юнармии Екатеринбурга Дмитрий Ермаков, который в полуофициальных разговорах называет себя руководителем штаба Юнармии по Свердловской области, вводит в заблуждение чиновников Нижнего Тагила. Так, на днях на встрече с заместителем мэра города он представился начальником штаба области, ранее, на церемонии принятия в юнармейцы детей сотрудников «Уралвагонзавода», он также представлялся начальником штаба области, и именно в такой роли теперь его воспринимают руководители УВЗ. Каково же будет их разочарование, когда они узнают, что он не тот, за кого себя выдает.
У членов военно-патриотических клубов на Урале отобрали автоматы
Поговаривают, что руководство свердловского ДОСААФ решило окончательно добить патриотическое воспитание в муниципалитетах. Такой вывод наблюдатели сделали после того, как у военно-патриотических клубов отобрали ранее выданные макеты АК-74 и теперь ребятам не на чем тренироваться. Слухачи недоумевают, что могло послужить причиной для такого решения, отмечая тут же, что «работать – это не деревья в парке Харитоновском садить».
Скандал в свердловском техникуме решили «списать» на пострадавшего
Техникум «Рифей» опять продолжает оскандаливаться в СМИ. Сначала в Сеть попала аудиозапись, где руководство заведения весьма в грубой форме объясняется со студентами-кадетами, называя их «т****ми» и «сволочами», а на этой неделе в прессу утекло видео, где группа подростков избивает другого. Руководство техникума пытается придумать, как выйти из ситуации. По слухам, и. о. директора «Рифея» Наталья Шепилко провела беседу с кадетами и советовала все списать на пострадавшего – мол, сам виноват, в коллектив не влился. Только вот беда в том, что кадеты, ранее учившиеся в техникуме, говорят о том, что практика избиений была всегда и зачастую, если верить сплетникам, исходила от представителей администрации.
В мэрии Екатеринбурга определились с куратором по «социалке»
Заместитель главы Администрации Кировского района Екатеринбурга Дмитрий Баранов вновь рассматривается как самый вероятный претендент на место замглавы города по вопросам социальной политики, которое стало вакантным после того, как Михаил Матвеев избрался в гордуму. Ранее на его место обсуждалась кандидатура начальника Департамента образования Екатерины Сибирцевой, но, по заверению её окружения, сейчас она более чем на своем месте.
В областном правительстве не верят в победу Екатеринбурга за право принять ЭКСПО-2025, но молчат
Через неделю, 23 ноября, в Париже в рамках ассамблеи Международного бюро выставок пройдет голосование за город, который примет ЭКСПО-2025. В числе претендентов Екатеринбург, а также Баку и Осака.
Как говорят слухмейкеры, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев задал тон, что Екатеринбург одержит победу. Это мнение открыто высказывают многие члены кабинета министров, а также их замы. Руководство региона, а также примкнувшие в последнее время высшие чиновники столицы Урала постоянно высказывают убеждение, что Екатеринбург получит выставку.
Правда, поговаривают, что все эти слова только в публичных разговорах. Большинство же представителей «белого» и «серого» домов не до конца верят в победу Екатеринбурга, но говорят об этом только в курилках – тренд губернатора на победу никто не посмеет перебивать.
«Уральские пельмени» разлепляются из-за свердловской политики
Слухмейкеры утверждают, что шоу «Уральские пельмени» скоро не будет, так как коллектив распадется. И дело не в деньгах, из-за которых команду ранее покинул Сергей Нетиевский. Дело в политике.
Одна часть «пельменей» уверенно стоит на стороне областных властей, другая же критикует их действия. Как говорят сплетники, ранее у участников шоу была договоренность не лезть в политику, чтобы не ссориться между собой, так как у всех разные взгляды. Но договор был нарушен. Одни стали критиковать власти за ДК «Химмаш», новый зал филармонии, Ольгу Глацких, другие же, наоборот, пытаются заручиться поддержкой властей, пытаясь реализовать свои коммерческие проекты.
Конфликт пока имеет локальный характер. Но если Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин не найдут компромисс, то любимое шоу не только свердловчан, но и всех россиян прекратит свое существование.
С «Рифеем» удалось договориться, чтобы «Спецавтобаза» начала с 1 января 2019 года работать
«Мусорная реформа» в Свердловской области, вероятнее всего, не превратится в «мусорную проблему». С компанией «Рифей», которая будет обслуживать Северный округ и контролируется бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, удалось договориться. Она не будет препятствовать тому, чтобы с 1 января 2019 года «Спецавтобаза» начала обслуживать Восточный округ, в том числе и Екатеринбург.
Правда, уверены слухмейкеры, это обошлось в довольно круглую сумму, и не факт, что «Рифей» не вытеснит «Спецавтобазу» из столицы Урала далее и не монополизирует вывоз мусора в Свердловской области. Об этом говорят и слухмейкеры, отмечающие, что ослабление хватки хозяев «Рифея» связано только с желанием не подставлять губернатора Евгения Куйвашева и главу Екатеринбурга Александра Высокинского, которые 1 января получили бы мусорный коллапс в столице Урала.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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