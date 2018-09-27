Общество
22:07 | 28.09.2018
«За такие «игрушки» надо наказывать»
Свердловские казаки сделали детей «заложниками» «террористов»
Неделю назад под столицей Урала состоялось мероприятие с красивым названием – казачий молодежный квест «Наши в городе». По официальной информации организаторов данного квеста, мероприятие посвящено сразу нескольким событиям – «Куликовской битве, переходу русских войск под командованием А.В. Суворова через Альпы, 70-летию со дня рождения Героя России генерал-полковника Романова А.А., а также памяти жертв теракта в Беслане». Сообщается, что в квесте «Наши в городе» приняли участие около 70 учеников средних и высших образовательных учреждений, однако, о том, что им предстоит пережить, дети, вероятно, не догадывались.
Главным действием мероприятия стал «захват заложников». Видео страшной инсценировки попало в СМИ, в том числе и на федеральные каналы. В показательном «захвате» принимают участие дети, к головам которых приставляют оружие, вокруг – стрельба, шум, выкрики. В общем, в такой атмосфере, будет, мягко говоря, неприятно даже взрослому человеку с крепкой психикой, чего уж говорить о детях? И если вы подумаете, что дети отнеслись к этому спокойно, то напрасно: на видео с инсценировкой слышны детские крики после начала стрельбы. Кроме всего, нам стало непонятно, а те самые школьники вообще давали согласие на участие в «шоу» или могли воспринимать это как реальный захват?
Открестившиеся
Судя по положению этого мероприятия, организаторами и соорганизаторами квеста стали несколько общественных организаций, среди которых: Екатеринбургский разъезд Общественного движения «Казачий Дозор», Общественная организация «Уральский благотворительный фонд помощи инвалидам и социально незащищенных граждан», Свердловское региональное отделение ОМПО РСВА «НАСЛЕДИЕ», екатеринбургское отделение «Юнармии». Кроме этого, в положении указаны еще и Управление Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии РФ по Свердловской области, ОРЧ по ГЗ ГУ МВД России по Свердловской области и другие (с полным списком организаторов можно ознакомиться по ссылке.
Оперативно получить комментарий главного организатора мероприятия – Екатеринбургского разъезда Общественного движения «Казачий Дозор», не удалось. Во всяком случае, есаулец Владимир Козырев сослался на занятость (предварительно узнав, конечно, о чем пойдет речь) и попросил запросить комментарий письменно. Однако ранее Козырев прокомментировал свое отношение к данной инсценировке «Новой газете». По его словам, это была вовсе не реконструкция бесланской трагедии, а лишь показательное выступление спецназа с освобождением заложников. При этом, почему в теме самого мероприятия звучит «Беслан» и почему в таком шоу участвуют дети, Козырев не рассказал.
В свердловской Нацгвардии нам сказали, что они не являлись организаторами этого мероприятия (видимо, казаки просто хотели придать мероприятию особую важность, указав в организаторах нацгвардейцев). По словам начальника пресс-службы региональной Нацгвардии Ольги Бельской, управление Нацгвардии региона не являлось организатором мероприятия, сотрудники лишь принимали в нем участие. «На открытии данного мероприятия мы делали показательные выступления без оружия и без стрельбы. Также мы общались с участниками соревнования на тему подвига и жизненного пути Героя России генерал-полковника Анатолия Романова», – уточнила Ольга Бельская. К шумной инсценировке региональная Росгвардия как выяснилось, никакого отношения не имеет.
Другие «организаторы», по крайней мере, так их обозначили на сайте «Казачьего дозора», так же были шокированы показательным шоу. Оказавшийся в списке организаторов руководитель регионального отделения «Наследия» и екатеринбургского отделения «Юнармии» Дмитрий Ермаков сказал, что не был организатором мероприятия, а выступал исключительно как партнер.
«Организаторы мероприятия попросили нас помочь им с инструкторским составом и материальной базой, так что к самой организации квеста мы никакого отношения не имеем, – сказал нам Дмитрий Ермаков. – Сам я отрицательно отношусь к детям в качестве заложников, и я сам говорил об этом Козыреву. Задача нашей организации в том, чтоб консолидироваться с патриотическими силами. Поэтому изначально я был положительно настроен на сотрудничество с ними. А когда я узнал об этой инсценировке, сказал им, что к нам с такими идеями за помощью приходить не нужно».
Недовольными не только инсценировкой, но и самой организацией мероприятия стал Музей советского быта – еще один партнер квеста. По словам Сергея Мартьянова, директора Антимузея компьютеров и игр в Екатеринбурге, расположенном в Музее советского быта, как партнеры они в мероприятии так и не участвовали.
«Мы приехали на само мероприятие вовремя, однако организаторы, видимо, были настолько заняты, что не смогли нам толком сказать, где нам расположиться – а мы отвечали за игровую, развлекательную часть. Получается, мы поиграли сами с собой, и просто посмотрели, что там происходит. Нам даже не рассказали о регламенте мероприятия, так что о данной инсценировке захвата заложников я узнал гораздо позднее, – рассказывает Сергей Мартьянов. – Такие инсценировки, возможно, стоит проводить как показательные выступления, но привлекать к этому детей, участников квеста – не очень хорошо».
Бесланцы в шоке
Неудивительно, что такая инсценировка стала шокирующей и неприемлемой почти для каждого, кто посмотрел ролик, снятый на мероприятии «Казачьего дозора». В Беслане, трагедии в котором отчасти и было посвящено это мероприятие, уже слышали о скандальном «шоу». Как рассказала «Вечерним ведомостям» Надежда Гуриева, учительница истории, которая находилась в заложниках с тремя своими детьми, сейчас в Беслане о показательных выступлениях в поселке Шувакиш возле Екатеринбурга известно каждому.
«Я просто в ужасе от этой истории. Такие вещи ни в коем случае нельзя разыгрывать. Даже в игре это – стресс для ребенка, а особо впечатлительные дети часто воспринимают игру как настоящие события, – считает Надежда Гуриева. – Конечно, хорошо, что о нашей трагедии помнят, но напоминать о страшном теракте в таком ключе – нельзя! Мне жалко детей, которые в этом участвовали. Я не желаю увидеть теракт снова в страшном сне даже тем, кто виноват в этом. А детям-то за что?»
С мнением Гуриевой частично солидарна председатель организации «Матери Беслана» Сусанна Дудиева: в беседе с «Новой газетой» она отметила, что такие постановки могут быть полезны только в том случае, если после увиденного дети начнут понимать, как действовать, если вдруг окажутся в подобной, но уже реальной ситуации.
Надо наказывать
Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов считает, что страшны не только возможные психологические травмы детей, присутствующих на квесте, но и возможная пропаганда терроризма среди молодежи.
«Я считаю, что за такие «игрушки» надо наказывать», – считает Александр Михайлов.
Также, по его словам, бывают случаи, когда люди занимаются проведением мероприятий против терроризма и экстремизма, но заигрываются – и получают совершенно противоположный эффект. «С одной стороны, организаторы, проводя данный квест, вероятно, хотели показать плохую сторону терроризма, а с другой стороны, данная инсценировка могла стать своего рода скрытой пропагандой», – отметил Александр Михайлов.
Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов также высказал свое мнение о том, что прокуратура Свердловской области должна пристально посмотреть на данную ситуацию. Однако, как нам сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, пока никаких заявлений по данной теме не поступало, но как только они появятся, прокуратура займется этим.
К детям – с боевым оружием
Сам «захват» детей выглядит действительно пугающе: люди в масках и с автоматами кричат фразы типа «Иди сюда, русский» и несколько раз фразу на арабском языке, которая в переводе на русский означает «Бог велик». Видимо, по мнению организаторов этого действа, террористы могут иметь конкретную национальную или другую принадлежность, а это уже попахивает разжиганием межнационального конфликта.
Экс-командир подразделения специального назначения, руководитель федеральной образовательной программы «Карта национальной безопасности» Игорь Павлов считает, что данную инсценировку можно назвать «фейком» и отвратительной реконструкцией «специальной операции по освобождению заложников», которая не имеет ничего общего с реальной фабулой.
Другой собеседник нашего издания, имеющий непосредственное отношение к антитеррористической деятельности, считает, что действия «бойцов спецслужб» на видео совершенно непрофессиональны: «Очевидно, что те, кто играют роли сотрудников спецслужб, сами никогда не принимали участие в подобных операциях». Он также отметил, что такие мероприятия могут нанести серьезную психологическую травму не только школьникам, участвующим в инсценировке, но и тем, кто присутствовал в качестве зрителя.
По мнению экспертов, физическое здоровье школьников, играющих «заложников», также было в опасности: у детей отсутствуют средства защиты органов слуха и зрения. Стрельба из боевого оружия даже холостыми патронами, а предположительно, стреляли из АК-74М и АК-103, может привести к серьезным травмам. Школьники вполне могли получить контузионную травму или ожоги от пороховых газов. Собеседники «Вечерних ведомостей» считают, что стреляли именно из боевого оружия, так как видны насадки для стрельбы холостыми – дульные тормоза-компенсаторы. Очевидно, что это «шоу» вполне могло бы закончиться трагедией.
Кстати, по информации нашего источника из правоохранительных органов, автомобиль, запечатленный на видео, числится за ОРЧ ГЗ ГУ МВД по Свердловской области, но самое интересное, что, по его словам, разрешение на использование боевого оружия на детском мероприятии якобы руководством главка не выдавалось. Однако пока получить официальный комментарий от руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых нам не удалось.
Редакция «Вечерних ведомостей» будет внимательно следить за развитием событий вокруг скандального видео, а также направит ряд запросов в компетентные органы, которые могут разобраться в сложившейся ситуации.
Ксения Нигамаева, Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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