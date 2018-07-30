МУГИСО мстит за Пьянкова?



Частный теплопункт находится прямо во дворе регионального УФСБ. Фото: ekburg.ru



26 июня 2018 года сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб на основании обращения УФСБ России по Свердловской области подписал постановление №1417 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах проспекта Ленина – улиц Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова». Проект необходим для реконструкции существующего здания ФСБ, которое по плану должно стать 18-этажным. Однако при согласовании разработанного проекта для его последующего утверждения на публичных слушаниях могут возникнуть трудности. Выяснилось, что 15 мая 2017 года между ОАО «Уралэнергоцветмет» и Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области был заключен договор купли- продажи земельного участка (№В-145)с кадастровым номером 66:41:0301014:5 (площадью144 квадратных метра, Вайнера 2/11 лит.Б), который находится непосредственно во дворе здания ФСБ.Что это было – месть МУГИСО за коррупционные расследования чекистов в министерстве (именно ФСБ занималось задержанием и оперативным сопровождением уголовных дел в отношении бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова и директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина) или продажа была осуществлена без всякой задней мысли, неизвестно, но сейчас УФСБ придется уже договариваться с новым собственником, выкупая у него землю, тогда как ранее она могла достаться абсолютно бесплатно. Кадастровая стоимость данного земельного участка составляет 735 тысяч рублей, рыночная может достигать 8-9 миллионов рублей. Конечная же и вовсе зависит от «хотелок» собственника.В апреле 2018 года ОАО «Уралэнергоцветмет» было признано банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство. Известно, что «Уралэнергоцветмет» на данном земельном участке на праве собственности принадлежало здание с теплопунктом, приобретенным еще в 1999 году в порядке приватизации. 20 июня 2017 года, спустя месяц после приобретения земельного участка, «Уралэнергоцветмет» заключает договор купли-продажи объекта недвижимости и земельного участка с ООО «Формис» (переход права собственности зарегистрирован 30.06.2017г.). ООО «Формис» (ИНН 6658483742) ничем не примечательная компания, зарегистрированная в марте 2016 года и принадлежащая Дмитрию Лазареву, ранее не засвеченному в каких-либо бизнес-проектах.В октябре 2017 года администрация Екатеринбурга в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании недействительными (ничтожными) договоров купли-продажи земельного участка заключенного между ОАО «Уралэнергоцветмет» и МУГИСО, а также купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между ОАО «Уралэнергоцветмет» и ООО «Формис».По мнению мэрии, заключенные договоры являются мнимыми. Более того, администрация указывает на наличие договора о безвозмездной передаче теплопункта, заключенного с «Уралэнергоцветмет» в 2005 году, согласно которому компания передала безвозмездно в собственность муниципалитета спорное имущество, которое используется в настоящее время по его прямому назначению МУП «Екатеринбургэнерго».Суд же посчитал, что Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации не является стороной оспариваемых договоров. Кроме этого, договора о безвозмездной передаче теплопункта, заключенный в 2005 году, не был соответствующим образом зарегистрирован в Росреестре (сегодня, 1 августа, Арбитражный суд Свердловской области отказал ДУМИ в регистрации договора). В связи с этим в удовлетворении иска было отказано. В мае 2018 года решение Арбитражного суда Свердловской области было оставлено без изменения Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, а 30 июля и Арбитражным судом Уральского округа. Последняя надежда у мэрии – на судебную коллегию Верховного Суда РФ.Напомним, что о «деле МУГИСО» стало известно в апреле 2016 года, после того как практически все руководство регионального министерства, включая Алексея Пьянкова, было задержано оперативниками ФСБ. По версии следствия, руководство министерства получило взятки на общую сумму 31,5 млн. рублей за выкуп особняка на Репина, 5 «с» в Екатеринбурге в областную собственность по завышенной стоимости. Обвиняемыми по этому делу проходят экс-замминистра МУГИСО Константин Никаноров, бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков и замглавы ведомства Артем Богачев. В настоящее время они знакомятся с материалами дела, которое в ближайшее время будет передано в суд. Игорь Разунин же был задержан 22 декабря 2016 года в своём кабинете в МУГИСО по подозрению в получении взятки (статья 290 УК РФ). По версии следствия, за 160 тыс. рублей в месяц чиновник покровительствовал некоторым рекламным компаниям.