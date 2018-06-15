«Царь зверей» в Первоуральске



Василий Мельников на застолье. Фото 2000-х годов



Более 20 лет Первоуральское районное отделение общественной организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» возглавляет бессменный председатель Василий Мельников, при котором количество членов организации значительно сократилось, а деятельность охотсообщества поставлена под его тотальный контроль. Не исключено, что этому всячески способствовала и поддержка со стороны отдельных чиновников и силовиков, которые в свою очередь могут гарантировать себе получение преференций, охотясь в лесах Первоуральска.Известно, что на балансе Первоуральского общества охотников и рыболовов имеются здания и сооружения, которыми, согласно уставу, могут пользоваться члены организации. Вот только за последние несколько лет часть активов перешла в пользование третьих лиц. Так, например, охотничья база на берегу Волчихинского водохранилища (рядом с поселком Флюс) в 25 километрах от Екатеринбурга в 2000-х годах была продана по мнению охотников частным лицам, хотя раньше все члены общества имели к ней доступ.В настоящее время законность сделки по купле-продаже объекта проверяют в прокуратуре, куда поступило соответствующее заявлении с просьбой проверить финансово хозяйственную деятельность Василия Мельникова на посту руководителя.«Я считаю, что председатель нашей общественной организации «Первоуральское общество охотников и рыболовов» Мельников В.Н. вступив в преступный сговор со Стенька В.И., (Владислав Стенька – экс-депутат Первоуральской городской думы – Прим.ред.). который на тот момент являлся членом совета и правления ПООиР и передал ему имущество в качестве первой охотничьей базы. Денежные средства от продажи базы в организацию ПООиР не поступили до данного момента. Велика вероятность того, что деньги были присвоены Мельниковым В.Н для личных нужд. Мельников не имел права как председатель продавать имущество ПООиР без согласия всех членов организации, то есть без собрания конференции и соответствующих протоколов об этих решениях», – сказано в заявлении.За какую стоимость был отчужден объект, на какие цели были израсходованы денежные средства и кем присвоены, неизвестно. Согласно уставу общественной организации, членам общества по запросу должна предоставляться информация о её финансово-хозяйственной деятельности и прибыли, однако получить сведения удается не всем, чем грубейшем образом ущемляются их права.Впрочем, часть имущества еще можно спасти. По некоторой информации, ПООиР принадлежит еще несколько баз, а также здание офисно-торговое здание по адресу ул. Чкалова 20а в Первоуральске, часть помещений в котором сдается в аренду коммерческим компаниям. Как Мельников распоряжается прибылью – неизвестно, так как данную информацию он не предоставляет.«Устно озвученные Мельниковым цены арендной платы и полученная прибыль (звучала сумма всего в 200 тысяч рублей ежегодно – Прим.ред.) явно занижены и не соответствуют рыночным расценкам недвижимости г. Первоуральска. Думаю, что большую часть полученной прибыли Мельников В.Н. получает с арендаторов наличными средствами и присваивает для личных нужд», – пишет в заявлении в прокуратуру один из недовольных сложившейся ситуацией охотников.Судя по документу, который поступил в надзорное ведомство, господин Мельников превратил некоммерческую структуру в предпринимательскую, в которой занимается тем, что набивает свой карман. Более того, вышеуказанные сведения лишь часть того, в чем предстоит разобраться прокуратуре. Из заявления в госорганы также следует, что на балансе ПООиР имеется автомобиль, два снегохода «Буран» и гусеничный тягач.«На всю эту технику списывается ГСМ. Но вся эта техника более пяти лет находится в нерабочем состоянии и не эксплуатируется», – жалуются недовольные.По их словам, вместо данной техники используются личные транспортные средства егерей согласно заключенным с ними договорам.«Информацию на какую технику заключены договора аренды и какое количество средств на какую технику списывается ГСМ, Мельников В.Н. предоставлять отказывается. Деньги на ГСМ выдает наличными средствами. Часть этих средств присваиваются Мельниковым В.Н. для личных нужд. В бухгалтерию сдаются фиктивные чеки на ГСМ и путевые листы», – пишут в заявлении охотники.Их стремление разобраться в финансах «предприятия» объяснимо, так как функционирует оно, в том числе, за счет их добровольных пожертвований, которые составляют 4000 рублей с человека в год (пожалуй, самая высокая ставка в Свердловской области). При количестве членов охотсобщества порядка 780 человек получается круглая сумма – 3 миллиона 120 тысяч рублей. На что тратятся данные средства, если считать, что из расходов только покупка ГСМ и зарплаты егерей и самого Василия Мельникова, который сам себе её и начисляет.Кроме этого, есть и другая солидная строка доходов. Как председатель первоуральской организации, Василий Мельников является ответственным лицом за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории, куда входят Починковское, Динасовское и Волчихинское охотхозяйства. 170 тысяч гектар (леса под Первоуральском, поселками Динас, Дружинино, Кузино, Билимбмай, Пальники, Новоалексеевское) фактически находятся под личным контролем Мельникова, и чтобы поохотиться здесь, требуется его «благословление». Источники издания называют разные цифры, которые колеблются от 35 тысяч рублей (при охоте на лося) до 16 тысяч рублей (цена за кабана).То есть кроме официальной оплаты лицензии на отстрел животных (например, лицензия на кабана стоит 500 рублей, все что свыше – «неучтенка»), охотники платят «наличкой» так называемый добровольный взнос, поступление которых, а соответственно и расходование сложно проконтролировать. Во-первых, кассового аппарата нет, а приходных ордеров можно выписать сколько угодно. Вот и получается, что разобраться в реальной экономике ПООиР может только независимая ревизионная комиссия.«У нас в Первоуральске по неофициальным оценкам около 4000 охотников. Представьте, если хотя бы один раз из охотников путевку купит в год, а если в два? Какие это деньги, если только за отстрел птицы (утка, вальдшнеп) добровольный взнос 2 тысячи рублей при госцене 100 рублей? В год по лицензии отстреливают порядка 50-60 кабанов и около 30 лосей. То есть это миллионы неучтенных денег!», – говорят на условиях анонимности собеседники издания.По их словам, при отказе платить добровольный взнос отказ в выдаче разрешения на охоту будет мотивирован тем, что все лицензии уже распределены, поэтому многие ездят в платные охотхозяйства либо соседние регионы, где проще получить заветный документ. За подобные ухищрения Мельников ранее уже был привлечен по суду к административной ответственности по ч.3 ст.8.37 КоАП РФ за нарушение порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов с назначением наказания в виде штрафа в размере 2500 рублей.«Потерпевший суду пояснил, что обратился с заявлением на выдачу разрешения на добычу кабана, на момент его обращения Мельникова В.Н. на месте не было. Ему 6 дней не давали ответа, поэтому сам пошел в охотобщество. При встрече Мельников В.Н. сказал, что разрешение выдаст, но только нужно оплатить госпошлину и оно будет оформлено на его имя, и охота будет проходить там, где укажет Мельников В.Н. Он решил посоветоваться с другими участниками охоты, так как хотели охотиться коллективно. Не оплатил госпошлину, так как ему не выдали квитанцию и считал, что будет оплачивать госпошлину по ИНН Мельникова В.Н., так как он будет организатором охоты», – значится в материалах судебного дела.Когда закончится правление Василия Мельникова, никто гадать не берется. По распространяемой в профильном сообществе информации, за его спиной – высокопоставленные чиновники, а также сотрудники в погонах, которые создают так называемые «ментовские» охотничьи бригады в составе ПООиР.«Есть целые бригады инспекторов ГИБДД, следователей и оперов, которые получают членский билет и устраивают совместные корпоративные охоты. Разумеется, с выдачей разрешений никаких проблем не возникает, как и вопросов к Мельникову относительно его чудачеств», – делится неофициальными сведениями источник.Более того, подчиненные Мельникова также могут пользоваться особым расположением силовиков. В 2012-2013 годах в первоуральских лесах произошел инцидент, когда егерь Олег Россошных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинил ссору с охотившимся в этих местах гражданином и направил в его сторону гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-54», высказывая при этом в адрес последнего угрозы убийством. Когда мужчина рукой отодвинул в сторону ствол, направленный в область поясницы, Россошных произвел выстрел. Согласно решению суда, Россошных был осужден по ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») всего к двум годам исправительных работ условно.Возможно, столь мягкое наказание связано как раз с нездоровой симпатией руководства ПООиР к сотрудникам силовых ведомств, к которым, судя по всему, еще придется обратиться в связи с поступившими в полицию и Следственный комитет заявлениями группы туристов, ставших свидетелями жестокой расправы над стадом лосей. Весной 2018 года в лесном массиве, прилегающим к горе Белой, они обнаружили останки (шкуры, копыта, кости) диких животных, вероятно лосей в шести местах. По информации заявителей, здесь в зимнее время с ноября 2017 по февраль 2018 года по лицензии охотился Василий Мельников, а также бригада охотников из поселка Динас во главе с Калиниченко: Сидоров, Дмитрий Катаев, Шестобитов, Суднев, Невьянцев, Иванов, Ракин и др.«Просим вас навести порядок, найти и наказать виновных в массовом убийстве животных. Такое варварское отношение к лесу недопустимо. Раньше в лесу на территории Динасовского охотхозяйства на территории, прилегающей к г. Белой, ходили целые стада лосей до 10-ка и более особей, набивались звериные тропы, а сейчас их просто нет. Охотники председателя Мельникова В.Н., прикрываясь лицензией на отстрел одного лося, преступным образом отстреливают по несколько особей, браконьерским способом уничтожают последних животных», – пишут туристы в коллективном заявлении.По непроверенной информации, в ноябре 2017 года в указанное заявителями место уже выезжала следственно-оперативная группа полиции, которая нашла два забоя и зафиксировала факт отстрела.Очевидно, что Василию Мельникову придется искать веские доводы, чтобы обезопасить себя от потенциальных претензий со стороны правоохранительных органов, которым хоть как-то необходимо показать свою работу и «выпороть» публично председателя. Хотя бы за нарушения, которые касаются Устава ПООиР. В прокуратуру поступило обращение, в котором указывается на несоответствие устава организации российскому законодательству и нарушению его норм Мельниковым, а также предоставление в контрольные органы недостоверных данных.«Финансовый отчет, отчет о ведении финансово-хозяйственной части, а также отчеты ревизионной комиссии – подложны. В министерство юстиции и налоговые органы сдаются отчеты с заведомо ложными данными. Нарушаются нормы исключения членов из общества», – пишет в заявлении один из членов правления ПООиР.Действительно, в марте 2018 года шесть членов Первоуральского общества охотников и рыболовов были исключены из членов ПООиР по решению правления, несмотря на уплату добровольных пожертвований, которые так и не были возвращены. Одной из причин, побудивших Мельникова к такому решению, могло послужить желание данных охотников разобраться в финансово-экономической деятельности организации. То есть постепенно неугодные Мельникову лишаются «клубной карты», а остаются только преданные ему люди, не задающих лишних, неудобных вопросов.Только вот такая политика Василия Мельникова приведет к тому, что количество людей с «клубной картой» ПООиР будет и впредь значительно сокращаться. Если три-четыре года назад в Первоуральском обществе охотников и рыболовов состояло около 2000 человек, то в 2017 году уже не более 800. При сложившейся тенденции потери составят 100-200 человек ежегодно.«Есть только два законных способа переизбрать председателя. Это его дисквалификация, либо переизбрание на конференции, которое пройдет через три года. Внеочередную конференцию собрать не получится, так как люди запуганы, а в совете большинство – его люди, которые за преданность получают различные преференции», – размышляет собеседник.Охотники беспокоятся, что через два года охотугодья вследствие политики Василия Мельникова и вовсе могут перейти в частные руки. В феврале 2020 года заканчивается лицензия, на основании которой ПООиР осуществляет свою деятельность, и если до этого времени не собрать около двух миллионов рублей для её продления (договор заключается на 49 лет), то Департамент животного мира объявит аукцион, победитель которого получит право пользования охотугодьями. Не исключается версия, что именно этого и добивается Василий Мельников и его «бригады» – судя по всему, именно в их интересах отдать угодья какому-нибудь Владиславу Стеньке или отставному полковнику, чтобы и дальше беспрепятственно властвовать в лесах.