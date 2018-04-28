В Екатеринбурге спецоперация ФСБ закончилась вынесением приговора

16:19 | 30.04.2018

На скамье подсудимых оказался бывший высокопоставленный сотрудник свердловской прокуратуры и юрист красноуральского МУПа

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу, фигурантами которого стали три известные в своей профессиональной среде фигуры. Это Иван Ярёменко, Андрей Медведев и Никита Кошаков. Они были задержаны сотрудниками свердловского УФСБ еще осенью 2017 года, но спецоперация не освещалась в прессе. Некоторые подробности стали известны лишь сейчас, после окончания судебного разбирательства.



Карьера Ивана Яременко началась в Березовском, где он занимал должность помощника прокурора города. В 2011 году его назначают на должность начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области. Впоследствии он ушел из правоохранительных органов, устроившись в Уральскую торгово-промышленную палату начальником отдела по работе с надзорными органами и защите прав предпринимателей.



Параллельно он представлял в суде интересы скандально известного ООО «Красноуральский химический завод», а также защищал директора детского дома-интерната на улице Ляпустина в Екатеринбурге Ирину Яременко (совпадения фамилий могут быть случайны), которую следствие обвиняло в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Известно также, что в 2016 году Иван Яременко был выдвинут «Единой Россией» кандидатом на выборах в городскую думу Березовского. Его знают многие представители силовых ведомств, бизнеса и политики.



Осенью 2017 года Иван Яременко был задержан оперативниками УФСБ по Свердловской области при получении крупной суммы денег, которые предназначались для Андрея Медведева — заместителя директора по организационно-правовым вопросам МУП «Муниципальная управляющая компания ГО Красноуральск». Выяснилось, что Андрей Медведев предложил «слить» апелляцию представителю одной из компаний Красноуральска, работающей в сфере водоснабжения. О сделке в размере 3,5 миллиона рублей была достигнута договоренность с представителем компании Анной Пудовой.



При этом само руководство МУП «МУК ГО Красноуральск» не было поставлено в известность о договоренностях. Андрею Медведеву в МУПе доверяли: он представлял интересы МУП «МУК ГО Красноуральск» во всех судах с ООО «Исток», с его участием доказаны выпадающие доходы администрации Красноуральска от незаконного использования коммерсантами объектов водоснабжения на сумму в 5 млн рублей. Образно говоря, никто не предполагал, что он будет действовать в ущерб бюджету.



Когда и где познакомились Иван Яременко и Андрей Медведев, достоверно не известно, но как минимум они были знакомы с 2016 года, когда совместно выступали представителями на суде по гражданскому делу Ирины Яременко.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Яременко и Медведева в минувшую субботу, 28 апреля. Андрей Медведев (к слову, доцент кафедры социального права, государственной и муниципальной службы Уральского государственного юридического университета — его же в 2003 году окончил Иван Яременко) признан виновным в подстрекательстве к покушению на мошенничество в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей (в исполнение наказания у него арестован внедорожник KIA Mohave), с лишением права заниматься юридической деятельностью, связанной с представлением интересов юридических и физических лиц в суде, на срок два года. Под стражу он был взят в зале суда. На свободе у него осталась жена и двое маленьких детей.



Иван Яременко признан виновным по двум эпизодам о покушении на мошенничество в особо крупном размере и в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенном в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием с исправительной колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей, с лишением права заниматься юридической деятельностью, связанной с представлением интересов юридических и физических лиц в суде, на срок три года. Как и Медведев, он был взят под стражу после вынесения приговора. Решение суда еще не вступило в законную силу.



Обращает на себя внимание и третий фигурант уголовного дела, Кошаков Н.В., обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мы не беремся утверждать, возможно это просто полное совпадение ФИО, что Кошаков Н. В. — это адвокат, представляющий Екатеринбургский городской филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов, Никита Валерьевич Кошаков, человек, ранее принимавший участие в рейдах против подпольного игрового бизнеса. Его личность знакома большинству «профильных» оперативников областного и городского ОБЭП.



Отметим, что Иван Яременко в бытность его работы в областной прокуратуре также принимал активное участие в противодействии подпольным казино. Кошаков же известен тем, что защищал в суде интересы директора крупной структуры ООО «Джони Гейм», которая занимается «букмекеркой», и Ковтуна Ю.М. — директора ООО «Дилсис».



К слову, в настоящее время в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело в отношении экс-оперативника ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Сергея Кондрашина и спортсмена Никиты Мальцева — последний был задержан оперативниками ФСБ при получении 700 тысяч рублей от представителей букмекерской конторы «Дилсис» за оказание содействия в возвращении ранее изъятого оборудования. Сам он рассказал следователям, что не намеревался выполнять обещанное, обманом заполучив крупную сумму.



Таким образом, можно констатировать, что оперуполномоченные свердловского УФСБ распутали весьма серьезную комбинацию между взаимосвязанными лицами, имеющими либо ранее имевшими отношение к правоохранительным органам. Результатом проведенных оперативно-розыскных мероприятий стал вынесенный приговор, а также полученные сведения, которым еще предстоит дать оценку в ходе дальнейшего изучения.