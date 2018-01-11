Общественный транспорт Екатеринбурга избавят от пробок благодаря выделенным полосам

14:35 | 12.01.2018

В 2018 году на 14 участках дорожной сети Екатеринбурга будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов в программе «Сумма мнений» на ЕТВ.



Пассажиры общественного транспорта наверняка с симпатией отнесутся и к другим изменениям. Так, уже в первой половине года планируется установить на остановках 50 электронных табло, информирующих о времени прибытия транспорта. Кроме этого, по словам Игоря Федотова, в первом квартале текущего года появится еще один автобусный маршрут — № 53, который соединит железнодорожный вокзал и новый микрорайон уральской столицы Солнечный.



Также в 2018 году продолжится работа по организации пересадочных узлов. В частности, планируется перенести месторасположение 42 остановок, приблизив их к месту пересадки на другие маршруты и виды транспорта.



«Яркие примеры таких транспортных узлов — перекрёстки улиц Ленина и Луначарского, а также улиц Луначарского и Малышева. Здесь будут размещены новые остановочные комплексы. Появятся и новые остановки автобусов там, где их ранее не было. На улице Кировградской, например», — рассказал чиновник.



Изменения затронут и ЕМУП «ТТУ». Из бюджета города в текущем году выделят средства на капитальный ремонт нескольких трамваев.