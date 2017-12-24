Свердловской области выделили несколько автомобилей скорой помощи

22:08 | 25.12.2017

Четырнадцать муниципалитетов Свердловской области получили 18 новых машин скорой помощи. Екатеринбург, в частности, стал богаче на пять автомобилей скорой.



Также автомобили пополнят медучреждения Карпинска, Режа, Тугулыма, Нижней Туры, Туринска, Кировграда, Камышлова, Березовского, Сухого Лога, Серова, Байкалово, Пышмы и Туринской Слободы. До нового года еще по одному автомобилю ГАЗ получат 15 городов региона.



Добавим, что за 2017 год в больницы Свердловской области уже поставили 32 автомобиля скорой за 71,9 миллиона рублей.



Фото: foto.fastimagess.ru