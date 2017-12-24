В екатеринбургских больницах и СИЗО появятся временные избирательные участки

17:19 | 25.12.2017

В Екатеринбурге для президентских выборов будет создано 23 временных избирательных участка, в том числе в больницах, СИЗО и в аэропорту. В Верх-Исетском районе появится 6 участков, в Ленинском и Орджоникидзевском — по 4, в Октябрьском — 3, в Железнодорожном, Чкаловском и Кировском — по 2.



«Работа временных участков — это возможность реализовать свое избирательное право гражданам, которые 18 марта 2018 года будут находиться вне места своего жительства. Для них предусмотрено также право подать заявление о голосовании по месту нахождения. Так или иначе каждый избиратель сможет лично повлиять на исход президентской кампании», — отметили в избирательной комиссии Екатеринбурга.



Образование участков должно быть завершено не позднее 28 декабря.





Фото: gubernatorov.net