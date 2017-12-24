На Урал после полугодовой командировки вернулся сводный отряд свердловского гарнизона полиции

Накануне в Екатеринбург с Северного Кавказа вернулся сводный отряд свердловского гарнизона полиции — более 100 человек, а также две служебно-разыскные овчарки.По словам пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых, свердловские полицейские оказывали помощь в поддержании правопорядка и стабильности на Северном Кавказе. Руководил бойцами подполковник Алексей Андреев из Каменска-Уральского, командиром эшелона был начальник подразделения мобилизационной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Сергей Радовских.«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о поощрении особо отличившихся во время боевой вахты представителей отряда. Теперь вернувшихся ожидает непродолжительный реабилитационный отпуск, по окончании которого они вновь приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях», — отметил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Пётр Кривегин.Напомним, что другой сводный отряд свердловской полиции только что приступил к несению службы на Северном Кавказе.Фото: В.Н. Горелых