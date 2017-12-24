Плохо убираемся: ученые назвали источники грязи в Екатеринбурге

15:55 | 25.12.2017

Cотрудники УрО РАН рассказали, откуда в Екатеринбурге так много грязи. Почти год ученые исследовали улицы Смазчиков, Краснолесья, Родонитовую, Фрунзе, Маршала Жукова, а также площадки по всей территории города. Для этого брали пробы воздуха, снега, пыли.



По словам заместителя директора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН Ильи Ярмошенко, Екатеринбург — один из самых суровых городов России по климату и снегогрязевая пульпа (смесь снега, грязи и пыли) скапливается во многих дворах и не вывозится своевременно. При этом три четверти грязевого осадка в городе составляют строительные материалы и другие минеральные вещества, передает «Накануне.RU».



В итоге ученые предложили уделять больше внимания уборке территории, особенно дворов.



Напомним, что весной этого года администрация Екатеринбурга решила выделить 1,8 млн рублей на исследование городской грязи.