В Красноуфимске в связи с утратой доверия уволена председатель ревизионной комиссии

15:17 | 25.12.2017

В Красноуфимске уволена председатель ревизионной комиссии городского округа. Основание — утрата доверия.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, председатель с 2011 года не предоставляла сведения о доходах и имуществе своего супруга.



Кроме того, в марте 2015 года председатель заключила со своим мужем договор по ремонту помещения на возмездной основе.



В результате прокуратура внесла в адрес председателя думы городского округа представление с требованием рассмотреть вопрос об увольнении председателя ревизионной комиссии, сейчас сотрудница уволена.