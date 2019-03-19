Пропавшую в Екатеринбурге 16-летнюю девушку нашли в одном из баров Москвы

16:28 | 21.03.2019

фото: malina-group.com

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело об убийстве 16-летней девушки в связи с отсутствием события преступления. Школьница пропала некоторое время назад. Следственные органы для тщательного установления обстоятельств исчезновения возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако довольно быстро нашли пропавшую. Она обнаружена в одном из баров Москвы в компании знакомого.



Как отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, девушка из благополучной семьи, но, несмотря на это, регулярно уходила из дома, потому что любит путешествовать.



«Допрошенная впоследствии девушка пояснила, что в отношении нее со стороны третьих лиц никаких противоправных действий не совершалось. С учетом этого, по результатам расследования вынесено постановление о прекращении уголовного дела», - говорится в сообщении.