В районе перекрестка Малышева-Чернышевского сузили проезжую часть

12:16 | 13.03.2019

фото Сергея Кутяшева

Сегодня, 13 марта, перекрестке улиц Малышева-Чернышевского в Екатеринбурге ограничат движение: две полосы проезжей части будут закрыты. Причина – аварийно-восстановительные работы на водоводе, где обнаружена скрытая утечка.



«На перекрестке улиц Малышева и Чернышевского, на четной стороне улицы Малышева 13 марта начнутся аварийно-восстановительные раскопочные работы. Две полосы из трех, по направлению из центра к микрорайону ЖБИ, будут закрыты для движения», - сообщает пресс-служба Водоканала.



Сроки завершения работ неизвестны. Сейчас поврежденный водовод отключен, из-за чего четыре офисных здания ограничены в холодном водоснабжении.