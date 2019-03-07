Ночью грузовой поезд сбил женщину на свердловской железной дороге

15:45 | 11.03.2019

фото: sn.kz

Минувшей ночью на перегоне Каменск-Уральский – УАЗ свердловской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал женщину, переходившую пути в неустановленном месте. По данному факту проводится доследственная проверка.



Как сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте, личность погибшей не установлена. На вид ей 25-30 лет. Внешность азиатская.



«По предварительным данным, 11 марта 2019 года в 00 часов 05 минут грузовым поездом на 9 километре 2 пикета перегона « Каменск-Уральский – УАЗ» смертельно травмирована неустановленная женщина, на вид 25-30 лет, азиатской внешности, которая переходила пути в неустановленном месте перед близко идущим поездом», - говорится в сообщении.



Сейчас следователи опрашивают машиниста и устанавливают личность погибшей женщины.