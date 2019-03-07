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12:46 | 10.03.2019

Фото: пресс-служба БК «Урал»

Баскетбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге обыграл «Спартак» со счётом 74:69

Вчера, 9 марта, в Екатеринбурге баскетбольный клуб «Урал» встретил на паркете ДИВСа петербургский «Спартак». После первой четверти свердловчане отставали на пять очков, однако в следующих игровых отрезках «Урал» уверенно перетягивали лидерство на себя. Счёт встречи - 74:69.

Самым результативным игроком свердловской команды стал Мэнделл Томас ( 23 очка, 2 результативные передачи, 2 перехвата и 5 подборов). Также отметились Илья Подобедов (10 очков) и Александр Карпухин (9 очков, 7 подборов, 1 передачу и 2 перехвата). В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Урала» Вадим Филатов отметил, что команде ещё есть над чем работать.

Победа увеличила шансы «Урала» на выход в плей-офф. Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице. Осталось лишь две игры в регулярном сезоне: 14 и 17 марта против «Купола-Родников» в Ижевске и МБА в Москве.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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