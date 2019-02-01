Руководитель «похоронного» МУПа в Белоярке стал фигурантом уголовного дела

16:39 | 27.02.2019

По материалам Белоярской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководителя муниципального учреждения Белоярского городского округа «Мемориал» по факту злоупотребления должностными полномочиями. В ходе надзорных мероприятий установлено, что МБУ «Мемориал» с февраля по август 2018 года заключено 8 договоров на общую сумму 403 тысячи рублей с индивидуальным предпринимателем. Предметом договоров явилась очистка кладбищ от мусора, вывоз мусора и его утилизация.



Директором МБУ «Мемориал Андреем Ивашевским по 2 договорам подписаны акты выполненных работ, произведена оплата в размере 158 тыс. рублей. Вместе с тем, фактически работы по очистке кладбищ от мусора, вывозу и утилизации мусора в указанный период времени производились МКУ Белоярского городского округа «Административно-транспортное управление».



Материалы проверки прокуратуры были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения в отношении директора МБУ «Мемориал» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Добавим, что в настоящее время также расследуется уголовное дело в отношении директора коммунального МУП «Новые технологии» Белоярского городского округа Виктора Пименова. Он тоже проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ст. 285 УК РФ.



Уголовные разбирательства в муниципалитете в отношении должностных лиц стали результатом, в том числе, плодотворной работы Белоярского межрайонного прокурора Генриха Гулиева, назначенного в июле 2018 года.