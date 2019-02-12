Как сотни звёзд: массовый спуск сноубордистов и лыжников с фонариками прошёл под Нижним Тагилом

Вчера, 16 февраля, на горе Белой в 37 километрах от Нижнего Тагила больше трёх сотен лыжников и сноубордистов в рамках флешмоба «Лавина» приняли участие в массовом спуске, освещая свой путь фонариками.Перед спуском экстремалы из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей наблюдали за огненным шоу, организованным Центром развития туризма Нижнего Тагила. Сам спуск начался в 21:00, а после него до двух часов ночи продолжились обычные катания.Сложность спуска заключалась в том, что ориентироваться спортсменам помогали только фонарики и отражающие элементы на их одежде, освещение трассы было выключено, из-за чего некоторые спортсмены не могли уследить за продолжением пути, теряли ориентацию в пространстве и падали.