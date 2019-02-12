На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись BMW и большегруз. Есть пострадавшие

15:21 | 15.02.2019

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на 292-м километре трассы Пермь-Екатеринбург, где сегодня утром, около 10:00, столкнулись BMW и МАЗ.



Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительной информации, водитель BMW – женщина 1971 года рождения - не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ. В результате ДТП пострадали четыре человека – жители Ижевска, все они ехали в BMW. Среди пострадавших есть 16-летний подросток.



ГИБДД проводит расследование по факту аварии.