Новости дня
16:11 | 14.01.2019
kommersant.ru
Газпромбанк может принять участие в строительстве ВСМ Челябинск - Екатеринбург
«В рамках подписанного документа Газпромбанк намерен рассмотреть возможность участия в проекте создания Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург в качестве финансирующей организации и финансового консультанта. В частности, речь идет о предоставлении долгового финансирования в проект, включая возможность организации облигационных выпусков, а также о предоставлении банковских гарантий и иных банковских продуктов его участникам», - сообщает пресс-служба банка.
Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск, третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. По предварительным оценкам, ВСМ сократит время в пути до 1 часа 10 минут вместо нынешних пяти часов. Ранее сообщалось, что строительство ВСМ планируют начать в 2021 году.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:49 | 14.01.2019
На начальника Свердловской железной дороги завели новые уголовные дела
20:12 | 14.01.2019
То, что стоит 200 рублей, продают за 8 тысяч: в Екатеринбурге активизировались лжегазовики, наживающиеся на обрушении дома в Магнитогорске
19:08 | 14.01.2019
На предстоящем Совете округа обсудят вопросы поддержки и продвижения талантливой молодежи в регионах ПФО
18:35 | 14.01.2019
Для профилактики кардиологических и онкозаболеваний будет задействован опыт федерального научного центра
17:58 | 14.01.2019
Екатеринбург занял второе место в рейтинге интернет-зависимости
17:49 | 14.01.2019
Губернатор Пермского края выступит на Гайдаровском форуме
17:41 | 14.01.2019
Минтранс Прикамья настойчиво противостоит таксистам-нелегалам
17:40 | 14.01.2019
На серовчанина, не явившегося в военкомат, завели уголовное дело
17:12 | 14.01.2019
Уральцам бесплатно покажут японские фильмы
16:46 | 14.01.2019
Директор ЦПКиО анонсировал создание музея Героев России
16:42 | 14.01.2019
Свердловский депутат обратился к главе Екатеринбурга с просьбой вернуть отмененные чиновниками автобусные маршруты
16:39 | 14.01.2019
В Кургане педофил-эксгибиционист обнажился перед девочкой во дворе школы
16:33 | 14.01.2019
Чусовлянка Татьяна Иванова в составе российской сборной взяла «серебро» Кубка мира по санному спорту
16:25 | 14.01.2019
Пермяков приглашают освоить краудфандинг
16:15 | 14.01.2019
В Ирбитском районе оштрафовали фермера, хранившего навоз около колодца
16:14 | 14.01.2019
На кольце около «Высоцкого» Toyota Land Cruiser протаранил ВАЗ
15:30 | 14.01.2019
Комендантский патруль задержал в Екатеринбурге более 170 детей
15:26 | 14.01.2019
ИГЖН напоминает об административной ответственности руководителей управляющих организаций за отсутствие квалификационного аттестата
15:23 | 14.01.2019
Более четверти миллиона человек посетили музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме в 2018 году
15:04 | 14.01.2019
В Екатеринбурге на год перенесли утверждение Генплана развития города
14:35 | 14.01.2019
В Свердловской области компанию оштрафовали за нарушения миграционного законодательства
14:28 | 14.01.2019
В отдаленных районах Прикамья появились новые машины скорой помощи
14:19 | 14.01.2019
Отчитываться о расходах на «депутатскую деятельность» предложил Алексей Вихарев своим коллегам
14:13 | 14.01.2019
Красноуфимские котельные полностью перейдут на газ
13:46 | 14.01.2019
Департамент внутренней политики мэрии Екатеринбурга возглавит Михаил Коробельников
13:42 | 14.01.2019
В Перми экстренно сел самолет Иркутск – Москва
13:26 | 14.01.2019
В Перми оборудуют три места для купаний в Крещение
13:21 | 14.01.2019
Суд по делу скандально известного экс-депутата перенесли на неделю
13:19 | 14.01.2019
В середине рабочей недели в Перми потеплеет