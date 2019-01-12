Газпромбанк может принять участие в строительстве ВСМ Челябинск - Екатеринбург

16:11 | 14.01.2019

kommersant.ru

Газпромбанк собирается принять участие в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Генеральный директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов и вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер подписали соглашение о сотрудничестве.



«В рамках подписанного документа Газпромбанк намерен рассмотреть возможность участия в проекте создания Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург в качестве финансирующей организации и финансового консультанта. В частности, речь идет о предоставлении долгового финансирования в проект, включая возможность организации облигационных выпусков, а также о предоставлении банковских гарантий и иных банковских продуктов его участникам», - сообщает пресс-служба банка.



Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск, третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. По предварительным оценкам, ВСМ сократит время в пути до 1 часа 10 минут вместо нынешних пяти часов. Ранее сообщалось, что строительство ВСМ планируют начать в 2021 году.