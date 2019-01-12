Екатеринбургский «Автомобилист» в Братиславе обыграла «Слован» 3:6

23:57 | 13.01.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 13 января, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Братиславе одержал победу над местным «Слованом». Лидер определился в основное время. Счёт встречи 3:6.



Среди уральцев сегодня забитыми шайбами отметились Илья Крикунов, Никита Трямкин, Найджел Доус, Стефан Да Коста и Дэн Секстон (забил две шайбы). В команде «Слован» автором двух шайб стал Патрик Лампер и один гол забил Матушь Сукель.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт 15 января с командой «Динамо Рига». 17 января команда отправится в Москву и встретится с местным «ЦСКА», после чего вернётся домой и уже 22 января на родной арене встретит челябинских гостей - команду «Трактор».