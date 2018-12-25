Свердловская ГИБДД предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах

17:38 | 27.12.2018

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловская Госавтоинспекция в связи с ухудшением погодных условий из-за снегопада просит водителей быть предельно внимательными, выбирать скорость движения с учетом состояния дорожного полотна, соблюдать безопасную дистанцию и не совершать опасные обгоны. При поездках на дальние расстояния необходимо иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.



Пешеходам рекомендуется строго соблюдать ПДД и использовать световозвращающие элементы. В случае непредвиденных ситуаций следует звонить по единому номеру экстренных служб – 112.



Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады и метели.