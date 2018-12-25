Свердловский облсуд освободил из СИЗО адвоката Николая Фуфаева

16:16 | 27.12.2018

Фото: URA.RU

Свердловский областной суд изменил меру пресечения свердловскому адвокату и бизнесмену Николаю Фуфаеву, задержанному 18 декабря оперативниками регионального УФСБ. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, постановление Ленинского райсуда Екатеринбурга об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отменено, Фуфаеву избрана новая мера пресечения в виде домашнего ареста до 18 февраля включительно.



Напомним, что Фуфаев обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.



По мнению следствия, Фуфаев дал взятку начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Эдуарду Воронину в виде охотничьего карабина. Информацию о взятке следователи получили от самого Воронина, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий.



В узких кругах Николай Фуфаев более известен как совладелец компании ООО «Агропродукт» – самого крупного субарендатора складов на территории торговой базы «Екатеринбургобщепит» на улице Комсомольской. Свою деятельность в уральской столице он начинал как соучредитель ООО «Уралстройкомплект-1» – фирме принадлежало несколько АЗС в регионе.