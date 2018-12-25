На Урале группу из 25 человек обвиняют в инсценировках ДТП

В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело по обвинению организованной группы из 25 человек в инсценировках ДТП с целью получения страховых выплат на общую сумму более 4,7 млн рублей.По версии следствия, 27-летний житель Екатеринбурга создал организованную группу, в состав которой входил, в том числе, юрисконсульт страховой компании. Также к составлению документов привлекались сотрудники ГИБДДД МО МВД России «Заречный», которые впоследствии были привлечены к уголовной ответственности за должностные преступления.Злоумышленники арендовали помещение автосервиса, в котором осуществляли подготовку к совершению преступлений, здесь же хранились транспортные средства. Обвиняемые умышленно повреждали автомобили и извлекали подушки безопасности, чтобы создать видимость ДТП.«В качестве потерпевших по данному уголовному делу проходят несколько страховых компаний, совокупный ущерб которых превышает 4,7 млн. рублей. В целях будущего возможного взыскания ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 2,9 млн. рублей. Большинство из обвиняемых в ходе расследования уголовного дела признали свою вину в инкриминируемых им деяниях и добровольно погасили причиненный вред на сумму свыше 205 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По словам пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых, в качестве вещественных доказательств изъяты и приобщены четыре автомобиля, пистолет Макарова, использовавшийся участниками ОПГ при совершении преступлений, а также другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.