Екатеринбуржцев просят помочь найти напавшего на девушку хулигана

Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают мужчину, предположительно напавшего на девушку в ночном клубе «Огонек». Как стало известно veved.ru, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 декабря. Оксана отдыхала со своей подругой, к ней подошел мужчина кавказской внешности и беспричинно нанес удар головой в лицо. Девушка обратилась в 23-ю городскую больницу, где врачи диагностировали у нее перелом носа со смещением, ей сделали операцию.По факту инцидента сотрудники отдела полиции № 7 в настоящее время проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность мужчины пока не установлена. По некоторым данным, он регулярно посещал бар «Огонек», поэтому другие посетители наверняка могут знать его. Нападавший попал на камеры видеонаблюдения, в связи с чем родственники Оксаны обращаются к горожанам с просьбой сообщить его данные при наличии такой возможности. В случае, если вы узнали мужчину, изображенного на фото, просьба позвонить по телефону 8922-217-06-13 (Оксана).