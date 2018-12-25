Мэр Екатеринбурга вошел в попечительский совет «Золотого сечения»

14:37 | 27.12.2018

78.rodina.news

Изменен состав попечительского совета Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Из состава совета выведен бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, его место занял нынешний глава города Александр Высокинский.



Напомним, что уральский образовательный центр «Золотое сечение» стал первым в стране региональным центром поддержки талантливой молодежи, работающим по методике федерального «Сириуса» — центра, открытого в Сочи при активной поддержке президента РФ Владимира Путина.