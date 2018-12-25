Новости дня
14:37 | 27.12.2018
78.rodina.news
Мэр Екатеринбурга вошел в попечительский совет «Золотого сечения»
Из состава совета выведен бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, его место занял нынешний глава города Александр Высокинский.
Напомним, что уральский образовательный центр «Золотое сечение» стал первым в стране региональным центром поддержки талантливой молодежи, работающим по методике федерального «Сириуса» — центра, открытого в Сочи при активной поддержке президента РФ Владимира Путина.
© «Вечерние Ведомости»
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