Под Нижним Тагилом браконьеры убили двух лосих

15:52 | 26.12.2018

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На особо охраняемой территории под Нижним Тагилом – в природном парке «Река Чусовая» - браконьеры убили двух лосих. Возбуждены уголовные дела, сообщает ИА «Все новости».



Останки животных обнаружили осенью этого года, 20 октября и 8 ноября, в лесу в районе деревни Харёнки. Ущерб оценивается в более чем 1 млн рублей, с учетом того, что убиты самки, которые могли принести потомство.



«Подозреваемых нет. Дознание по уголовному делу по туше, найденной 8 ноября, приостановлено, поскольку оно не раскрыто. По второму делу расследование завершится 29 декабря», - сообщил Нижнетагильский природоохранный прокурор Денис Исаков.